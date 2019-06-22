Нарвским пляжникам угрожают паразиты от водоплавающих птиц

Пробы воды на нарвском городском плавательном пляже Йоаорг были взяты 13 июня - это через шесть дней после поступления от людей жалоб на проблемы с кожей после купания. Морской институт, куда поначалу были направлены пробы, нашел только в малом размере колонии сине-зеленых водорослей из семейства Aphanocapsa, которые нетоксичны.

Проблема в паразитах

Еще через неделю - 20 июня - Департамент здоровья распространил сообщение: "В пробах, взятых на пляже Йоаорг, не представлены токсичные сине-зеленые водоросли, и, по оценке Департамента здоровья, проблемы с кожей у купавшихся в водоеме людей могли возникнуть из-за личинок паразитических плоских червей, или церкарий".

"Дело в том, что церкариям подходит теплая водная среда с температурой +20°C. Из-за миграции водоплавающих птиц эти паразиты, по всей вероятности, достаточно широко распространены, и похожие случаи бывали и в прошлые годы, в числе прочего в озерах Меэлва, Выртсъярв, приморском озере Суурлахт и Эхиярв. В текущем году поступали сообщения об аналогичных случаях появления кожного зуда после купания в других водоемах по всей Эстонии. В водоемах, где при наличии благоприятных условий могут иметься личинки плоских червей, церкарии могут вызвать у людей с чувствительной кожей аллергическую реакцию", - сообщили в Департаменте здоровья, который в данном случае консультировался с лимнологическим центром Эстонского университета естественных наук.

Также Департамент здоровья отметил, что вызванное церкариями раздражение кожи должно проходить, однако от купания на пляже в Липовой ямке лучше воздержаться. Особенно детям не рекомендуется ступать в воду.

"По возможности следует избегать купания в местах, где плавают утки и лебеди. Не следует кормить на пляже водоплавающих птиц. Гулять по берегу и траве лучше в обуви. После купания рекомендуется вымыться чистой водой с мылом. Если аллергическое раздражение кожи не проходит за несколько дней, следует обратиться к семейному врачу", - рекомендует Департамент здоровья.

Строители закрыли приток воды

На фоне этих рекомендаций Департамент здоровья продолжает государственное надзорное производство, привлекая к нему департамент городского хозяйства Нарвской горуправы, обязанный следить за пляжем Йоаорг. Инспектор составил протокол осмотра, отметив влияние строительных работ на берегу водоема недалеко от пляжа, на что "Северное побережье" на днях указывало в своей статье.