Нарвским пляжникам угрожают паразиты от водоплавающих птиц
Департамент здоровья, изучивший опасную воду нарвского пляжа Йоаорг (Липовая ямка), нашел в ней не предполагавшиеся сине-зеленые водоросли, а связанное с птицами заражение. Желая погрузиться в прохладу, горожане перемещаются к необустроенному пляжу карьера Кадастику, воду в котором никто не контролирует.
Пробы воды на нарвском городском плавательном пляже Йоаорг были взяты 13 июня - это через шесть дней после поступления от людей жалоб на проблемы с кожей после купания. Морской институт, куда поначалу были направлены пробы, нашел только в малом размере колонии сине-зеленых водорослей из семейства Aphanocapsa, которые нетоксичны.
Проблема в паразитах
Еще через неделю - 20 июня - Департамент здоровья распространил сообщение: "В пробах, взятых на пляже Йоаорг, не представлены токсичные сине-зеленые водоросли, и, по оценке Департамента здоровья, проблемы с кожей у купавшихся в водоеме людей могли возникнуть из-за личинок паразитических плоских червей, или церкарий".
"Дело в том, что церкариям подходит теплая водная среда с температурой +20°C. Из-за миграции водоплавающих птиц эти паразиты, по всей вероятности, достаточно широко распространены, и похожие случаи бывали и в прошлые годы, в числе прочего в озерах Меэлва, Выртсъярв, приморском озере Суурлахт и Эхиярв. В текущем году поступали сообщения об аналогичных случаях появления кожного зуда после купания в других водоемах по всей Эстонии. В водоемах, где при наличии благоприятных условий могут иметься личинки плоских червей, церкарии могут вызвать у людей с чувствительной кожей аллергическую реакцию", - сообщили в Департаменте здоровья, который в данном случае консультировался с лимнологическим центром Эстонского университета естественных наук.
Также Департамент здоровья отметил, что вызванное церкариями раздражение кожи должно проходить, однако от купания на пляже в Липовой ямке лучше воздержаться. Особенно детям не рекомендуется ступать в воду.
"По возможности следует избегать купания в местах, где плавают утки и лебеди. Не следует кормить на пляже водоплавающих птиц. Гулять по берегу и траве лучше в обуви. После купания рекомендуется вымыться чистой водой с мылом. Если аллергическое раздражение кожи не проходит за несколько дней, следует обратиться к семейному врачу", - рекомендует Департамент здоровья.
Строители закрыли приток воды
На фоне этих рекомендаций Департамент здоровья продолжает государственное надзорное производство, привлекая к нему департамент городского хозяйства Нарвской горуправы, обязанный следить за пляжем Йоаорг. Инспектор составил протокол осмотра, отметив влияние строительных работ на берегу водоема недалеко от пляжа, на что "Северное побережье" на днях указывало в своей статье.
"В ходе надзорного производства выяснилось, что на территории купального места производятся строительные работы, в ходе которых углубляется канал притока воды в водоем. Период строительства - с 3 июня по 30 сентября 2019 года. На время проведения строительных работ водный приток закрыт от места купания земляным валом, из-за чего невозможно поступление воды в используемую для купания часть реки - и обмен воды не происходит. Различные микроорганизмы, которые живут в речной воде, размножаются в стоячей воде быстрее при теплой температуре и могут вызывать возникновение кожных проблем", - констатировала инспектор Департамента здоровья Елена Дмитриева.
Удивительно, что несмотря на описанное положение, в открытом для всех желающих сводном инфорегистре мест купания по Эстонии, который управляется Департаментом здоровья, вода на пляже Йоаорг еще вчера значилась нормальной и допустимой для купания. На письменный запрос "Северного побережья", в котором спрашивалось и об этом несоответствии реалиям, из Департамента здоровья пока не ответили.
Главный специалист отдела здоровья окружающей среды Лаури Лиепкалнс сообщил, что их идаское региональное отделение своим решением от 20 июня не дало согласия на разрешение в пляжном сезоне 2019 года купания на нарвском пляже Йоаорг. "Для открытия места купания должны быть завершены строительные работы, а место купания приведено в соответствие с постановлением о требованиях к воде для купания", - прокомментировал Лиепкалнс.
Одним пляжем занялись, второго не будет
Учитывая возникшую проблему, власти Нарвы в лице департамента городского хозяйства решили не закрывать пляжный сезон в Липовой ямке, но дали дежурящим там береговым спасателям инструкцию - оповещать отдыхающих о запрете на купание. Об этом сообщила "Северному побережью" директор департамента Елена Скулачева. Также, по ее словам, вывешены соответствующие информационные таблички.
- В ближайшее время департамент планирует провести очистку береговой линии пляжа, - добавила она.
У многих нарвитян еще с советских лет популярно другое место купания - затопленный в Кренгольмском районе города карьер Кадастику. Он не является контролируемым местом купания, хотя анализ воды там иногда проводился.
С прошлого года к карьеру проложены хорошие автомобильные и велопешеходные дороги, однако официально одобренным местом купания он не стал.
- Открытие нового официального пляжа - это долгая процедура, которая несет за собой множество дополнительных расходов на оборудование купальной зоны и приведение в соответствие требованиям купальной акватории пляжа, - комментирует эту тему Елена Скулачева. - С учетом характера дна в карьере Кадастику (резкое изменение глубины, неизвестно, что там на дне), прежде необходимо провести дорогостоящие и объемные ландшафтные работы. Сейчас у города приоритет заключается в приведении в порядок имеющегося пляжа в Липовой ямке. Инициатива открыть пляж на карьере Кадастику может быть рассмотрена, но в будущем.