Суд оправдал обвиненного в поддержке агрессии Константина Горлова, которого недавно выслали из Эстонии

В пятницу, 16 мая, Таллиннский окружной суд оправдал Константина Горлова по делу об оправдании международного преступления и отменил назначенный ему штраф в размере 800 евро. В апреле по соображениям национальной безопасности Горлов был выслан из Эстонии в Россию.
Харьюский уездный суд признал Горлова виновным 10 марта в оправдании международного преступления и назначил ему штраф в размере 800 евро, передает Rus.Postimees.
Суд первой инстанции установил, что 18 августа прошлого года Горлов во время прямой трансляции в TikTok демонстрировал символику, связанную с актом агрессии и геноцидом, совершенными Российской Федерацией в Украине. В частности, на флаге футбольного клуба «Спартак Москва», видимом в трансляции, был изображен элемент герба Российской Федерации - двуглавый золотой орел.
По мнению Харьюского уездного суда, Горлов оправдывал международные преступления, обсуждая в эфире вопрос присоединения украинских территорий к России.
Однако окружной суд в пятницу, 16 мая, пришел к выводу, что действия Горлова не содержали состава правонарушения, так как его трансляция представляла собой общий разговор, в котором он передавал официальную позицию России, не добавляя к ней собственных оценок. Таким образом, его действия не могли считаться поддержкой или оправданием международного преступления.
Окружной суд пришел к выводу, что действия Константина Горлова не содержали состава правонарушения, так как его трансляция в соцсети TikTok представляла собой общий разговор, в котором он передавал официальную позицию России, не добавляя к ней собственных оценок. Таким образом, его действия не могли считаться поддержкой или оправданием международного преступления.
Окружной суд объяснил, что, хотя герб Российской Федерации может рассматриваться как символ агрессии, законодателем не предусмотрено автоматическое наказание за демонстрацию такого символа.
Решение Таллиннского окружного суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в Государственном суде.
5 апреля Департамент полиции и погранохраны (PPA) и Департамент полиции безопасности (КаПо) доставили Горлова к эстонско-российской границе и выслали его из страны, мотивируя это тем, что его действия представляют угрозу государственной безопасности и общественному порядку в Эстонии. Также Горлову был наложен запрет на въезд в Эстонию и Шенгенскую зону.
Пресс-секретарь КаПо Марта Тууль объяснила, что Эстония уже ранее дала понять Горлову, что его деятельность противоречит правовым и ценностным нормам государства. В 2022 году полиция аннулировала его лицензию на оружие по соображениям безопасности, так как в течение длительного времени он систематически выражал лояльность и поддержку Российской Федерации.