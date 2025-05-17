Суд оправдал обвиненного в поддержке агрессии Константина Горлова, которого недавно выслали из Эстонии

Харьюский уездный суд признал Горлова виновным 10 марта в оправдании международного преступления и назначил ему штраф в размере 800 евро, передает Rus.Postimees.

Суд первой инстанции установил, что 18 августа прошлого года Горлов во время прямой трансляции в TikTok демонстрировал символику, связанную с актом агрессии и геноцидом, совершенными Российской Федерацией в Украине. В частности, на флаге футбольного клуба «Спартак Москва», видимом в трансляции, был изображен элемент герба Российской Федерации - двуглавый золотой орел.

По мнению Харьюского уездного суда, Горлов оправдывал международные преступления, обсуждая в эфире вопрос присоединения украинских территорий к России.

Однако окружной суд в пятницу, 16 мая, пришел к выводу, что действия Горлова не содержали состава правонарушения, так как его трансляция представляла собой общий разговор, в котором он передавал официальную позицию России, не добавляя к ней собственных оценок. Таким образом, его действия не могли считаться поддержкой или оправданием международного преступления.

Окружной суд пришел к выводу, что действия Константина Горлова не содержали состава правонарушения, так как его трансляция в соцсети TikTok представляла собой общий разговор, в котором он передавал официальную позицию России, не добавляя к ней собственных оценок. Таким образом, его действия не могли считаться поддержкой или оправданием международного преступления.