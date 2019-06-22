Путеводитель по местам яановых костров в Ида-Вирумаа

СИНИМЯЭ

23 июня в 20.00 на площадке Паргимяэ. Сийри Кянд и "Combo bänd".

НАРВА-ЙЫЭСУУ

23 июня в 19.00 в Светлом парке Нарва-Йыэсуу. Нарва-йыэсууская самодеятельность и группа "ОльгаклёшЪ".

ОЛГИНА

23 июня в 20.00 в поселке Олгина. Дискотека.

НАРВА

23 июня в 17.00 в Нарвской крепости. Танцевальные ансамбли "Jun-Ost" и "Päikeseratas", бенд "ZoŽ", фолк-бенд "Otava Yo" и бенд "Via Vi".

АЛАЙЫЭ

23 июня в 20.00 в деревне Алайыэ. Олег Цыварев, танцевальные группы, DJ Дима Клинк.

ИЙЗАКУ

23 июня в 21.00 на певческой эстраде. Ансамбль "Vanaviisi". Вечер ведет Маргус Грозный.

КУРЕМЯЭ

22 июня в 21.00 на площадке для яанова костра. Ансамбль "Melodymix".

ТОЙЛА

22 июня в 19.00 на площади Фёренхофа у санатория. Ансамбли "Kuldne trio" и "Boamadu". Вечер ведет Рональдо Сильдник. Традиционный футбольный матч между холостыми и женатыми.

АХТМЕ

23 июня в 19.00 перед клубом "Ахтме". Клубная самодеятельность.

СОМПА

23 июня в 19.00 на улице Хумала. Коллективы Кохтла-Ярвеского центра культуры.

ЙЫХВИ

23 июня в 19.00 в Йыхвиском парке. Ансамбль "Ivetta Trio".

ЯРВЕСКАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА КОХТЛА-ЯРВЕ

23 июня в 20.00 в Народном парке. Ансамбль "Everest" и самодеятельность Кохтла-Ярвеского центра культуры.

ОРУ

23 июня в 21.00 на улице Викеркааре. Самодеятельность клуба "Ахтме".

КОХТЛА-НЫММЕ 300887

23 июня в 19.00 в Эстонском шахте-музее. Ансамбли "Respekt" и "A-Silence", Вирье Лахт, танцевальная группа "Minjoon", молодежь из Кохтла-Ныммеского молодежного центра. Вечер ведет Рональдо Сильдник.

САКА

23 июня в 21.00 в Сакаском парке. Ансамбль "Detail".

ПУРТСЕ

23 июня в 20.00 в Пуртсеском сосняке. Ансамбль "Boss", народные танцоры. Вечер ведет Арлет Пальмисте.

МАХУ

23 июня в 20.00 в Махуском порту. Ансамбли "Mahavok" и "Plaan B".

СОНДА

22 июня в 17.00 на лугу у Сондаской корчмы. Ансамбль "Lõõtspillipoisid". Диски крутит и вечер ведет Эркки Сарапуу. Утром в 11 часов на школьном стадионе - футбольный матч: Южный Сонда vs Северный Сонда. С 17.00 на эстраде - мероприятия для детей и выступления местных талантов.

АВИНУРМЕ

23 июня в 20.00 в Авинурме. Ансамбль "Privil".

Смотрите на карте, где зажгутся яановы костры по всей Эстонии:

Navicup | Midsummer bonfires 2019