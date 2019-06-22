Путеводитель по местам яановых костров в Ида-Вирумаа

На карте отмечено, где в этом году в Ида-Вирумаа зажгутся костры в яанову ночь и кто порадует публику своим выступлением. Большинство костров зажгутся в воскресенье, 23 июня. Однако в некоторых местах, например в Тойла и Сонда, большие праздники состоятся уже в субботу, 22 июня.
СИНИМЯЭ
23 июня в 20.00 на площадке Паргимяэ. Сийри Кянд и "Combo bänd".
НАРВА-ЙЫЭСУУ
23 июня в 19.00 в Светлом парке Нарва-Йыэсуу. Нарва-йыэсууская самодеятельность и группа "ОльгаклёшЪ".
ОЛГИНА
23 июня в 20.00 в поселке Олгина. Дискотека.
НАРВА
23 июня в 17.00 в Нарвской крепости. Танцевальные ансамбли "Jun-Ost" и "Päikeseratas", бенд "ZoŽ", фолк-бенд "Otava Yo" и бенд "Via Vi".
АЛАЙЫЭ
23 июня в 20.00 в деревне Алайыэ. Олег Цыварев, танцевальные группы, DJ Дима Клинк.
ИЙЗАКУ
23 июня в 21.00 на певческой эстраде. Ансамбль "Vanaviisi". Вечер ведет Маргус Грозный.
КУРЕМЯЭ
22 июня в 21.00 на площадке для яанова костра. Ансамбль "Melodymix".
ТОЙЛА
22 июня в 19.00 на площади Фёренхофа у санатория. Ансамбли "Kuldne trio" и "Boamadu". Вечер ведет Рональдо Сильдник. Традиционный футбольный матч между холостыми и женатыми.
АХТМЕ
23 июня в 19.00 перед клубом "Ахтме". Клубная самодеятельность.
СОМПА
23 июня в 19.00 на улице Хумала. Коллективы Кохтла-Ярвеского центра культуры.
ЙЫХВИ
23 июня в 19.00 в Йыхвиском парке. Ансамбль "Ivetta Trio".
ЯРВЕСКАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА КОХТЛА-ЯРВЕ
23 июня в 20.00 в Народном парке. Ансамбль "Everest" и самодеятельность Кохтла-Ярвеского центра культуры.
ОРУ
23 июня в 21.00 на улице Викеркааре. Самодеятельность клуба "Ахтме".
КОХТЛА-НЫММЕ 300887
23 июня в 19.00 в Эстонском шахте-музее. Ансамбли "Respekt" и "A-Silence", Вирье Лахт, танцевальная группа "Minjoon", молодежь из Кохтла-Ныммеского молодежного центра. Вечер ведет Рональдо Сильдник.
САКА
23 июня в 21.00 в Сакаском парке. Ансамбль "Detail".
ПУРТСЕ
23 июня в 20.00 в Пуртсеском сосняке. Ансамбль "Boss", народные танцоры. Вечер ведет Арлет Пальмисте.
МАХУ
23 июня в 20.00 в Махуском порту. Ансамбли "Mahavok" и "Plaan B".
СОНДА
22 июня в 17.00 на лугу у Сондаской корчмы. Ансамбль "Lõõtspillipoisid". Диски крутит и вечер ведет Эркки Сарапуу. Утром в 11 часов на школьном стадионе - футбольный матч: Южный Сонда vs Северный Сонда. С 17.00 на эстраде - мероприятия для детей и выступления местных талантов.
АВИНУРМЕ
23 июня в 20.00 в Авинурме. Ансамбль "Privil".
Смотрите на карте, где зажгутся яановы костры по всей Эстонии: