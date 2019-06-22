Огонь певческого праздника проведет в Ида-Вирумаа двое суток

Праздничный огонь прибудет в Ида-Вирумаа из Йыгевамаа после Яанова дня, 25 июня в 10.00 и отбудет в Ляэне-Вирумаа утром 27 июня. По традиции заглянут к прославленным деятелям культуры и устроят гулянья в местах ночевки огня - Нарве и Кохтла-Нымме.
- 25, 26 и 27 июня огонь на своем пути посетит значимых деятелей культуры Ида-Вирумаа - как по месту жительства, так и на кладбищах. Огонь пронесут как по суше, так и по воде, как под землей, так и в горах, - рассказала ида-вируский куратор праздника песни и танца Эрика Кылло, составившая маршрут эстафеты праздничного огня.
Праздничный огонь транспортируют на машине Юллара Сааремяэ - актер, режиссер и новоиспеченный член Рийгикогу сопровождает огонь на всем пути в качестве представителя.
25 ИЮНЯ
В 10.00 Ида-Вирумаа примет юбилейный огонь от Йыгевамаа. Огонь прибудет на авинурмеском музейном поезде и доставят его местные певцы и исполнители на духовых инструментах. Факел примут представительство Оонурмеского хора и руководители Ида-Вирумааского союза самоуправлений.
В 11.00 огонь посетит отчий дом Антса Юлеоя на хуторе Опаку в Оонурме. В программе - маленький праздник песни и воздание почестей уважаемому дирижеру на его малой родине.
В 12.30 огонь праздника остановится у Тудулиннаской школы возле мемориала, который воздвигнут на месте старого общественного дома и где вспоминают и благодарят почтенных тудулиннасцев.
В 13.15 сделают остановку возле ийзакуской церкви. Огонь поприветствуют ийзакуские хористы и исполнители народных танцев. На могиле Роберта Теодора Хансена прозвучит написанная им и полюбившаяся многим песня "Ema süda". Огонь побывает на могилах и других почивших деятелей культуры.
В 14.15 праздничный огонь поприветствуют в парке мызы Мяэтагузе возле скамьи в память о легендарном дирижере духового оркестра Отто Осула. С живущей в Мяэтагузе поэтессой Вирве Осила встретятся возле скамьи, установленной в ее честь.
В 15.20 посетят родовое гнездо семьи Сурва на хуторе Раямяэ в Алутагузеской волости. Огонь поприветствуют смешанный хор Атсалама, многолетний дирижер хора Хельга Сурва, хорист с большим стажем и старейшина хора Яан Сурва, а также любимый певцами главный руководитель общереспубликанских праздников песни Хирво Сурва.
В 16.50 огонь остановится возле иллукаской церкви, где почтут память композитора, хормейстера и органиста Альфреда Каринди.
В 18.00 церемония приветствия огня состоится в Йыхви возле памятника, посвященного празднику песни окрестных кихелькондов. На церемонии будут чествовать работавшие и работающие в Йыхвиской волости хоры, а также исполнителей на духовых инструментах. На приветственной церемонии споет Хор северо-восточного побережья и сыграет Йыхвиский биг-бенд.
В 18.45 огонь прибудет на Йыхвиское кладбище. Танцоры выразят почтение и установят памятник на могиле преподавателя танцев Хелью Тори. Памятные свечи доставят на могилы всех почивших деятелей культуры.
В 19.40 - прием и приветствие огня на границе города Нарвы.
В 20.15 огонь остановится на Ратушной площади в Нарве, где состоится концерт приветствия огня, а затем общее гулянье. После гулянья в здании Нарвского колледжа пройдет концерт джазового праздника песни - выступит "Tormis Quartet". Огонь переночует в колледже.
26 ИЮНЯ
В 9.00 огонь в сопровождении певцов, танцоров и исполнителей на духовых инструментах отправится в Нарвский порт.
В 10.00 огонь причалит в порту Нарва-Йыэсуу, где его примут танцоры и певцы Нарва-Йыэсуу.
В 11.30 огонь прибудет на променад в Силламяэ и поднимется по городской лестнице в сопровождении юных барабанщиц. Затем состоится встреча с танцевальным ансамблем "Suveniir" и хористами Силламяэской эстонской основной школы.
В 12.15 огонь доставят к Вокаскому народному дому, где от него зажгут новый факел и торжественно сопроводят в достойное место для праздника - на певческую эстраду в Тойла.
В 12.45 огонь через Медвежьи ворота прибудет на тойласкую певческую эстраду. В программе - маленький праздник песни и церемония зажжения огня, встреча с деятелями культуры Тойлаской волости и их чествование.
В 14.15 праздничный огонь остановится у Кохтла-Ярвеского центра культуры возле благодарственных скамеек, установленных в честь Эйке Рыымус и танцевального ансамбля "Virulane". Огонь будут сопровождать музыканты Кохтла-Ярвеского городскойго оркестра и приветствовать исполнители народной музыки и танцев.
В 15.40 праздничный огонь прибудет на деревенскую площадь в Люганузе. Возле благодарственных скамеек поблагодарят, отметят и почтут память деятелей культуры Люганузе.
В 16.30 огонь остановится возле скамьи в честь Урве Кильк в Кохтла-Нымме. Огонь поприветствуют жители Кохтла-Нымме и исполнители народных танцев под руководством Урве Кильк.
В 17.50 праздничный огонь прибудет в Эстонский шахтный музей и пройдет по тропам зимнего праздника танца зольных гор. В подземной части музея станцуют шахтерский каэраяан. Далее огонь отправится в святилище, где установят скамью в благодарность камневеду Энну Кяйссу. Передвижение огня по святилищу будет сопровождаться игрой на барабанах Рейго Ахвена. Далее пройдет большое летнее гулянье при участии ансамбля "Untsakad".
Огонь переночует в башне Эстонского шахтного музея.
27 ИЮНЯ
В 8.00 праздничный огонь проводят в путь.
В 8.30 праздничный огонь прибудет к Кивиылискому народному дому и остановится возле благодарственных скамеек. Огонь поприветствуют смешанный хор "Poolkuu" и кивиылиские исполнители народных танцев.
В 9.50 Ида-Вирумаа передаст праздничный огонь Ляэне-Вирумаа. Церемония состоится возле памятника учредителю Дня родного языка Мейнхарду Лаксу в Ульясте. Огонь передадут Кивиылиский смешанный хор, исполнители народных танцев из Люганузеской волости, руководители волости и Ида-Вирумааского союза самоуправлений.