Огонь певческого праздника проведет в Ида-Вирумаа двое суток

- 25, 26 и 27 июня огонь на своем пути посетит значимых деятелей культуры Ида-Вирумаа - как по месту жительства, так и на кладбищах. Огонь пронесут как по суше, так и по воде, как под землей, так и в горах, - рассказала ида-вируский куратор праздника песни и танца Эрика Кылло, составившая маршрут эстафеты праздничного огня.

Праздничный огонь транспортируют на машине Юллара Сааремяэ - актер, режиссер и новоиспеченный член Рийгикогу сопровождает огонь на всем пути в качестве представителя.

25 ИЮНЯ

В 10.00 Ида-Вирумаа примет юбилейный огонь от Йыгевамаа. Огонь прибудет на авинурмеском музейном поезде и доставят его местные певцы и исполнители на духовых инструментах. Факел примут представительство Оонурмеского хора и руководители Ида-Вирумааского союза самоуправлений.

В 11.00 огонь посетит отчий дом Антса Юлеоя на хуторе Опаку в Оонурме. В программе - маленький праздник песни и воздание почестей уважаемому дирижеру на его малой родине.

В 12.30 огонь праздника остановится у Тудулиннаской школы возле мемориала, который воздвигнут на месте старого общественного дома и где вспоминают и благодарят почтенных тудулиннасцев.

В 13.15 сделают остановку возле ийзакуской церкви. Огонь поприветствуют ийзакуские хористы и исполнители народных танцев. На могиле Роберта Теодора Хансена прозвучит написанная им и полюбившаяся многим песня "Ema süda". Огонь побывает на могилах и других почивших деятелей культуры.

В 14.15 праздничный огонь поприветствуют в парке мызы Мяэтагузе возле скамьи в память о легендарном дирижере духового оркестра Отто Осула. С живущей в Мяэтагузе поэтессой Вирве Осила встретятся возле скамьи, установленной в ее честь.

В 15.20 посетят родовое гнездо семьи Сурва на хуторе Раямяэ в Алутагузеской волости. Огонь поприветствуют смешанный хор Атсалама, многолетний дирижер хора Хельга Сурва, хорист с большим стажем и старейшина хора Яан Сурва, а также любимый певцами главный руководитель общереспубликанских праздников песни Хирво Сурва.

В 16.50 огонь остановится возле иллукаской церкви, где почтут память композитора, хормейстера и органиста Альфреда Каринди.

В 18.00 церемония приветствия огня состоится в Йыхви возле памятника, посвященного празднику песни окрестных кихелькондов. На церемонии будут чествовать работавшие и работающие в Йыхвиской волости хоры, а также исполнителей на духовых инструментах. На приветственной церемонии споет Хор северо-восточного побережья и сыграет Йыхвиский биг-бенд.

В 18.45 огонь прибудет на Йыхвиское кладбище. Танцоры выразят почтение и установят памятник на могиле преподавателя танцев Хелью Тори. Памятные свечи доставят на могилы всех почивших деятелей культуры.

В 19.40 - прием и приветствие огня на границе города Нарвы.

В 20.15 огонь остановится на Ратушной площади в Нарве, где состоится концерт приветствия огня, а затем общее гулянье. После гулянья в здании Нарвского колледжа пройдет концерт джазового праздника песни - выступит "Tormis Quartet". Огонь переночует в колледже.

26 ИЮНЯ