Новоиспеченный чемпион Эстонии по грилю Михкель Луус одинаково хорошо может приготовить на гриле как французскую гусиную печень, так и эстонские свиные ребрышки. Будучи руководителем по питанию в Йыхвиском училище Ида-Вирумааского центра профобразования, он имеет возможность передавать свои знания десяткам будущих поваров.

- На чемпионате Эстонии по грилю, проходившем в июне, ты был в рядах победившей команды Ида-Вирумааского центра профобразования, которая и прежде демонстрировала свои прекрасные умения в готовке гриля.

- Да, у нас есть отдельные команды учащихся и взрослых. В "IVKHK BBQ TEAM" кроме меня входят Урмас Мурумяэ, Алексей Тихомиров и Кятлин Сассь. В этот раз с нами была также руководитель нашего отделения Эне Валгемяэ. Всего в "Grillfest" участвовало 17 взрослых команд. 