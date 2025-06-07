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Сб, 7.06.2025
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Восстановленная колхозом церковь Пюхайыэ 35 лет спустя обрела новое дыхание

Марью Кыйвупуу выбрала церковь Пюхайыэ для своей книги "101 святыня Эстонии". В книге известного фольклориста содержатся воспоминания и предания о Пюхайыэ, записанные со слов местных жителей, а также история церкви как прекрасный пример возрождения святыни в восстановившей независимость Эстонии. "Церковь Пюхайыэ в своей простоте и аскетичности создает ощущение уюта и безопасности в окружающем пространстве", - описывает она.

Живущий по соседству с церковью Пюхайыэ Тийт Салван помнит и то время, когда храм был заброшен и захламлен, и лучшие времена начала 1990-х годов после реставрации. В настоящее время он входит в правление Маарьяского прихода и верит в новое пришествие церкви.

Тийт Салван присутствовал как на первой службе, проведенной в восстановленной церкви в канун Рождества 1989 года, так и на службе в честь Дня Победы 23 июня 1990 года, когда церковь освятил архиепископ Куно Паюла. В обоих случаях церковь была заполнена до отказа. "В то время все было так же, как и везде, но в Пюхайыэ к тому же была создана совершенно новая среда".

Восстановление церкви началось в 1988 году. Первоначально планировалось использовать здание для проведения обрядов и концертов. Однако более свободные ветра, задувшие в ходе восстановления независимости, заставили передумать, и было решено восстановить церковь как церковь. 

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