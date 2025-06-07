Восстановленная колхозом церковь Пюхайыэ 35 лет спустя обрела новое дыхание

Тийт Салван присутствовал как на первой службе, проведенной в восстановленной церкви в канун Рождества 1989 года, так и на службе в честь Дня Победы 23 июня 1990 года, когда церковь освятил архиепископ Куно Паюла. В обоих случаях церковь была заполнена до отказа. "В то время все было так же, как и везде, но в Пюхайыэ к тому же была создана совершенно новая среда".