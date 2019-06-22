Сб, 22.06.2019
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ПЕРЕДОВИЦА: Время больших перемен в школах Ида-Вирумаа

В ида-вируской образовательной жизни добавляются хорошие возможности выбора, а это является одним из важнейших факторов для развития всего региона.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

На этой неделе аттестаты зрелости получили большинство нынешних выпускников ида-вирумааских школ. Многих из тех ребят, кому это еще только предстоит, в ближайшие годы ждут большие изменения. 

Самый большой прорыв произойдет уже этой осенью в Кохтла-Ярве, где вместо прежних трех муниципальных гимназий деятельность в новехоньком здании начнет госгимназия. 

Во имя хорошего будущего этой школы прошедшей зимой был сломано столько пик, что это оказало ощутимое влияние даже на результаты парламентских выборов в Эстонии. Судя по поступающим сейчас новостям, эта борьба полностью себя оправдала. Один из известнейших школьных руководителей Эстонии Хендрик Агур создает в Кохтла-Ярве такую школу, которая должна также придать новое дыхание одному из крупнейших городов Эстонии, годами пребывавшему в летаргическом сне. Ожидания вполне оправданно поднялись очень высоко, но в то же время важно обратить внимание на слова Агура, что через эту школу никого просто так тащить не будут, а от застарелого недоразумения, когда в русских основных школах за девять лет не в состоянии научить эстонскому языку, надо будет в срочном порядке избавиться.

Вскоре и в Йыхви должно развернуться строительство нового здания основной школы - работа, победившая на архитектурном конкурсе, уже вчера была представлена общественности. Вместе с построенной несколько лет назад госгимназией и спортхоллом, а также с создаваемым стадионом в Йыхви сформируется современный образовательный городок. Это должно хорошо повлиять на поддержание учебной работы на высоком уровне, а также в лучшем смысле слова подстегнуть конкуренцию с Кохтла-Ярве.

Достойной внимания новостью нынешней недели стала также закладка краеугольного камня Нарвского колледжа Академии внутренней обороны. 

Все это - четкие признаки того, что в ида-вируской образовательной жизни добавляются хорошие возможности выбора, а это является одним из важнейших факторов для развития всего региона.

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