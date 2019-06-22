ПЕРЕДОВИЦА: Время больших перемен в школах Ида-Вирумаа

Во имя хорошего будущего этой школы прошедшей зимой был сломано столько пик, что это оказало ощутимое влияние даже на результаты парламентских выборов в Эстонии. Судя по поступающим сейчас новостям, эта борьба полностью себя оправдала. Один из известнейших школьных руководителей Эстонии Хендрик Агур создает в Кохтла-Ярве такую школу, которая должна также придать новое дыхание одному из крупнейших городов Эстонии, годами пребывавшему в летаргическом сне. Ожидания вполне оправданно поднялись очень высоко, но в то же время важно обратить внимание на слова Агура, что через эту школу никого просто так тащить не будут, а от застарелого недоразумения, когда в русских основных школах за девять лет не в состоянии научить эстонскому языку, надо будет в срочном порядке избавиться.