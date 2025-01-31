Рийгикогу принял заявление в поддержку народа Грузии

Принятие представленного 49 депутатами заявления Рийгикогу "В поддержку народа Грузии" поддержали 59 депутатов, против были девять членов Рийгикогу.

В соответствии с заявлением, Эстония уважает право любого государства демократически выбирать свой путь для организации общества и создания союзнических отношений с другими государствами, и, следуя этому принципу, Эстония поддерживает развитие Грузии посредством тесного сотрудничества и выступает против действий Российской Федерации, угрожающих суверенитету и территориальной целостности Грузии.

"В течение последнего десятилетия Эстония с растущей тревогой следила за деятельностью Российской Федерации, направленной на раскол грузинского общества и вмешательство в демократические выборы в Грузии, - говорится в заявлении, в соответствии с которым результаты прошедших в октябре прошлого года в атмосфере насилия и запугивания парламентских выборов в Грузии не выражают свободную волю народа Грузии. - Поддерживаемая Российской Федерацией партия власти "Грузинская мечта" использует нечестные результаты выборов, чтобы добиться полного контроля над государственными институтами, а также подавить оппозицию и гражданское общество".

В соответствии с заявлением, Рийгикогу не признает легитимность парламента и правительства Грузии, сформированных после парламентских выборов, проходивших в атмосфере фальсификации и запугивания граждан, а также легитимность назначенного на должность президента, и признает в качестве легитимного президента Саломе Зурабишвили и ее стремление положить конец конституционному кризису в стране.

Рийгикогу выражает поддержку демократическим силам Грузии, требующим проведения новых парламентских выборов для прекращения конституционного кризиса и восстановления демократии, осуждает жестокое подавление мирных демонстраций при поддержке атакующего российского империализма, требует прекращения всяческого насилия и преследования, а также освобождения всех политзаключенных. Рийгикогу призывает также парламенты других государств осудить насилие со стороны правящего в Грузии режима.

В соответствии с заявлением, Рийгикогу призывает Еврокомиссию и страны-члены Евросоюза ввести санкции в отношении тех грузинских политиков и официальных лиц, которые участвуют в жестоком подавлении мирных демонстраций и в преследовании лиц, выступающих за гражданское общество Грузии. В заявлении призывают также строго ограничить общение с институтами грузинского правительства до проведения свободных и справедливых выборов, а также поддержать гражданское общество Грузии и оставшихся представителей свободных СМИ, которые, несмотря на угрозы и преследования, продолжают свою деятельность во имя свободного общества.

"Рийгикогу солидарен с народом Грузии, защищающим свои права человека, Конституцию, демократию и будущее Грузии в Евросоюзе", - говорится в заявлении.