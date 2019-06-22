ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ: Виктория Цвентарная

Фракция Негласон "Jõhvi Eest" никак не желала видеть Цвентарную членом волостного управления, поскольку на ней стояла "кохтла-ярвеская печать". Однако и Осипенко уступать не хотел. Тогда свой шанс учуял Мартин Репинский. В его центристской фракции было всего три человека, однако ему после развала предыдущей коалиции удалось захватить в волости формальную власть.

Теперь Цвентарная впала в немилость бывших своих - как утверждается, из-за личного конфликта с Осипенко. Об этом ходят разные версии. Одна из них - будто на самом деле разногласия возникли у Осипенко со спутником жизни Цвентарной Владимиром Тужилкиным, который годами работал на разных предприятиях Осипенко, но теперь хлопнул дверью. Это факт, что в предстоящий четверг выражать недоверие Цвентарной станут те, кто еще год назад считал ее одним из лучших своих представителей.