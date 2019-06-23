На террасе кафе "Barracuda" в Нарва-Йыэсуу: актер Танель Саар в роли опустившегося на самое дно гангстера исповедуется играющей следователя Марие Авдюшко.

Один из самых рок-н-ролльных продюсеров Эстонии Кен Саан снимает в Ида-Вирумаа вместе с российским режиссером Ольгой Беляевой сериал "Горящая земля", рассказывающий реальную историю действовавшей в уезде наркобанды. Это будет первый созданный в Эстонии русскоязычный сериал, и в нем главным образом снимаются актеры молодого поколения Русского театра, а следователя играет Мария Авдюшко.