Режиссер сурового сериала закалилась в качестве ученицы легендарного Говорухина

Для съемок основанного на реальных событиях сериала о мафиозной группировке, действовавшей в Ида-Вирумаа, Кен Саан нашел режиссера из Москвы Ольгу Беляеву, про которую говорит, что в Эстонии достойного столь сурового фильма сурового человека нет. Несмотря на очень женственную внешность, в Ольге уже при беглом знакомстве чувствуется сталь, прошедшая закалку и у именитого российского режиссера Станислава Говорухина.
- Ольга, почему съемка кино зачастую кажется со стороны хаотическим и даже анархичным процессом?