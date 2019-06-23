Вс, 23.06.2019
Я вообще не согласна с тем, будто обучение эстонскому языку идет тяжело. У нас все происходит замечательно Нина Алексеева, вице-мэра Кохтла-Ярве

Режиссер сурового сериала закалилась в качестве ученицы легендарного Говорухина

Ольга Беляева (слева): "Многие из наших бандитов совершают также хорошие, нетипичные для них поступки, и наоборот - наш следователь совершает поступок, меняющий жизнь как ее самой, так и ее близких; в ней возникает внутренний конфликт, который и мотивирует ее делиться этой историей".

ФОТО: Кен Саан

Для съемок основанного на реальных событиях сериала о мафиозной группировке, действовавшей в Ида-Вирумаа, Кен Саан нашел режиссера из Москвы Ольгу Беляеву, про которую говорит, что в Эстонии достойного столь сурового фильма сурового человека нет. Несмотря на очень женственную внешность, в Ольге уже при беглом знакомстве чувствуется сталь, прошедшая закалку и у именитого российского режиссера Станислава Говорухина.

- Ольга, почему съемка кино зачастую кажется со стороны хаотическим и даже анархичным процессом?

- Одна знакомая сценаристка сказала, что "ни одну историю нельзя снимать с холодным носом". Это значит, что если все слишком спокойно, расставлено по полочкам, то киносъемки не будут успешными. Нос должен быть горячим. (Смеется.)

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