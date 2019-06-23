Режиссер сурового сериала закалилась в качестве ученицы легендарного Говорухина

Ольга Беляева (слева): "Многие из наших бандитов совершают также хорошие, нетипичные для них поступки, и наоборот - наш следователь совершает поступок, меняющий жизнь как ее самой, так и ее близких; в ней возникает внутренний конфликт, который и мотивирует ее делиться этой историей".

ФОТО: Кен Саан