Вт, 25.06.2019
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Демографический прогноз: за четверть века Ида-Вирумаа потеряет 50000 жителей

Развалины квартирных домов в Сомпа весной этого года. Если демографический прогноз в части Ида-Вирумаа оправдается, то в уезде опустеют еще сотни квартирных домов.

ФОТО: Эрик Калда / Põhjarannik

В течение предстоящих 25 лет население Ида-Вирумаа сократится на 50000 человек, следует из обнародованного на прошлой неделе демографического прогноза Департамента статистики.

Если в начале 2019 года в Ида-Вирумаа проживало 136472 человека, то к началу 2045 года, согласно основному прогнозу, в уезде останется всего 86734 человека. В среднем население Ида-Вирумаа сокращается с каждым годом на пару тысяч человек. Темп убыли населения в уезде остается таким с небольшими колебаниями уже много лет. За минувшие 30 лет убыль населения Ида-Вирумаа составила примерно 70000 человек.

Ниже отметки в 100000 жителей Ида-Вирумаа должен упасть в 2038 году.

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