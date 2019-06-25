Демографический прогноз: за четверть века Ида-Вирумаа потеряет 50000 жителей

Если в начале 2019 года в Ида-Вирумаа проживало 136472 человека, то к началу 2045 года, согласно основному прогнозу, в уезде останется всего 86734 человека. В среднем население Ида-Вирумаа сокращается с каждым годом на пару тысяч человек. Темп убыли населения в уезде остается таким с небольшими колебаниями уже много лет. За минувшие 30 лет убыль населения Ида-Вирумаа составила примерно 70000 человек.