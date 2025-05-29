Спасатели из Ида-Вирумаа стали победителями забега на верхний этаж отеля "Виру"

После соревнований Роосвальд сказал, что коллега отдал ему победные ботинки. "В прошлом году победа стала неожиданностью, но в этом году я тренировался и был в хорошей форме. Перед гонкой мне выдали ботинки, которые были немного велики. К счастью, коллега одолжил мне свои и также сказал, что я выиграю с ними. Так и произошло. Конкуренция все еще была очень жесткой", - прокомментировал Роосвальд.