Спасатели из Ида-Вирумаа стали победителями забега на верхний этаж отеля "Виру"

Сегодня в ежегодном традиционном забеге по лестнице спасатели Эстонского спасательного департамента с почти 20 килограммами снаряжения забирались на 22-й этаж отеля Original Sokos Hotel Viru. "Королем высотки", или самым быстрым сотрудником Эстонского спасательного департамента, стал спасатель команды из Ийзаку Кристьян Роосвальд, который забрался на последний этаж высотки за 2 минуты и 8,14 секунды. Абсолютно лучшее время показал добровольный спасатель из Муствеэ Сандер Каасик - 1 минута и 58,07 секунды.
Самой быстрой среди представительниц женских команд в этом году стала Ксения Вихрина из Нарвы, которая финишировала за 2 минуты и 53,59 секунды.
В командном зачете лучшей стала объединенная команда Муствеэ и Ийзаку с результатом 9 минут и 30,6 секунды. В командном женском зачете победила команда из Вильянди, финишировав с общим временем 14 минут и 54,1 секунды.
После соревнований Роосвальд сказал, что коллега отдал ему победные ботинки. "В прошлом году победа стала неожиданностью, но в этом году я тренировался и был в хорошей форме. Перед гонкой мне выдали ботинки, которые были немного велики. К счастью, коллега одолжил мне свои и также сказал, что я выиграю с ними. Так и произошло. Конкуренция все еще была очень жесткой", - прокомментировал Роосвальд.