ГАЛЕРЕЯ: Йыгевамаа доставил огонь певческого праздника в Ида-Вирумаа на поезде

- Ничего не поделаешь - железная дорога кончилась, и придется передать огонь вам. Храните его так же достойно, как Йыгевамаа! - сказал Айвар Саарела, бывший старейшина Авинурмеской волости, входившей до административной реформы в состав Ида-Вирумаа.

- Как будто старые родственники встретились, - прокомментировал исполнительный руководитель Ида-Вирумааского союза самоуправлений Вейкко Лухалайд, принявший огонь.

Ида-вируский куратор праздника песни и танца Эрика Кылло пообещала обращаться с огнем бережно. "Во всяком случае, начало получилось очень красивое", - сказала она.

В Ида-Вирумаа первую остановку сделали у прославленного дирижера Антса Юлеоя на хуторе Опаку в Оонурме. Во дворе хутора факелоносцев ждали смешанный хор Оонурме и тудулиннаская танцевальная группа "Rabaroosid".

Антс Юлеоя поблагодарил факелоносцев и в завершение мини-праздника песни дирижировал исполнением композиции "Tuljak", что он сделает и на очередном Всеэстонском празднике песни. "От активного хорового дирижирования я уже отошел, но ведь мне не станет плохо, если я сейчас подирижирую хором", - сказал признанный мастер.

Праздничный огонь проведет в Ида-Вирумаа весь день сегодня и завтра и его передадут Ляэне-Вирумаа в четверг утром в Ульясте.