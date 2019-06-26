В Дни города и моря в Силламяэ ждут развлечения на любой вкус

Дни моря стартуют в пятницу с большого шествия - в веселой колонне пройдут воспитанники детсадов, кружковцы и студийцы, участники творческих коллективов и гости. По словам главного специалиста по культуре и спорту Силламяэского горуправления Антона Диева, шествие - давняя традиция, но на этот раз изменят маршрут: пойдут по недавно отреставрированному променаду - от белой беседки до культурного центра. По прибытии начнется флешмоб "Танцуют все", заведут который задорные танцоры из молодежного центра "Улей".

- На праздники ждем около тридцати зарубежных гостей - это творческие коллективы "Белые Росы" и "Золотые погоны" из России и ансамбль школы танца "Дзiва-дэнс" из Беларуси, - комментирует он. - Вечером в субботу они дадут концерт на сцене, которая на этот раз тоже изменит место дислокации - будет установлена наверху, на улице Кеск, которую временно перекроют для движения.

В последний день рабочей недели будет еще много разных мероприятий: развлекательно-познавательная программа для детей; традиционное чествование новорожденных - в списке 38 новых жителей города; откроет свои двери городской музей, а также его филиал в центре культуры, где не только можно посмотреть постоянные выставки, но и заглянуть на благотворительную ярмарку "Хотим помочь". Вечер завершится концертной программой молодежного центра ESN, выступлением музыкального коллектива из столицы "ОльгаклёшЪ" и дискотекой.

Впервые в Дни города и моря

состоится фестиваль велоспорта, включающий викторину, соревнования и велопоход "Силламяэ - Нарва-Йыэсуу". Впервые приедет научно-развлекательный центр "AHHAA" - покажут опыты на сцене и в специально установленной палатке. Новые впечатления обещает субботняя получасовая энергетическая разминка, которую приготовили гости из Беларуси, она начнется в 12.30.

В субботу в старой части города пройдет квест-игра, а около библиотеки установят памятную скамейку в честь поэта Серебряного века Константина Бальмонта. Мастер-классы "Сувенир своими руками" на площадке вокруг центра культуры проведут умельцы. Театр "Другое небо" в 15.00 покажет в городском парке спектакль "День War-eнья", а в 19.00 на своей сцене предложит зрителям новую постановку "Второй выстрел".

С 18.00 на час займет сцену певец Койт Тооме. А завершат субботний праздник дискотека и выступление столичного ансамбля "Everest", исполняющего музыкальные хиты на эстонском, русском и английском языках.

Воскресенье станет спортивным днем

Состоится множество показательных выступлений и соревнований по разным видам спорта. В первой половине дня проведут две экскурсии в Силламяэский порт - желающих просят зарегистрироваться накануне, так как поехать смогут не более 200 человек. "Несмотря на то, что такие экскурсии стали уже традицией Дней города и многие успели побывать в порту, интерес к ним не падает", - констатирует Диев.