В торговом центре Prestone к концу лета откроется продуктовый магазин с низкими ценами

В феврале член правления ТОО A1M Тармо Лауринг говорил, что весной они планируют открыть магазин A1000 Market как в Кохтла-Ярве, так и в Нарве.

Прежние арендаторы на сегодня покинули торговый центр Prestone, однако никакой деятельности в здании не ведется и на фасаде все еще остается объявление о сдаче в аренду коммерческих площадей.

Медленное делопроизводство

«Мы все же намерены туда прийти, - подтвердил Тармо Лауринг в прошлый четверг. - У нас ведь заключен договор аренды на пять лет. Управляющий просто забыл снять это объявление».

По словам Лауринга, сейчас со Спасательным департаментом согласуют возможные схемы передвижения в магазине, чтобы задействовать одновременно два этажа: «Вопрос только в том, сможем ли мы открыть магазин в июле или в августе. Сейчас занимаемся только бумагами; приступить к строительным работам сможем не раньше, чем документы будут в порядке».

Лауринг отметил, что магазин в Нарве они открывают еще с мая прошлого года, поскольку на получение всевозможных разрешений на строительство и эксплуатацию уходит очень много времени.

«Например, в Пярну мы получили площадь под магазин 3 июня и 20 июня открыли магазин», - сказал он, подразумевая, что если на месте все идет гладко, то за фирмой-собственником дело не станет.

Работников пока не ищут

«Кассы и холодильники для кохтла-ярвеского магазина у нас заказаны и стоят на складе. Просто на некоторые вещи уйдет немного больше времени», - добавлен он.

На домашней странице фирмы объявления о поиске работников в кохтла-ярвеский магазин пока нет: «Поскольку на перестройку мы отвели примерно полтора месяца, искать работников сейчас еще рано. Опыт Нарвы очень четко показал, что в этом регионе у нас нет никаких проблем с поиском работников. Как я буду проводить собеседования с будущими работниками, если не могу им сказать, когда магазин откроется?»

В феврале Лауринг говорил, что в кохтла-ярвеский магазин планируется принять на работу 12-14 человек и в их магазинах брутто-зарплата работника по обслуживанию клиентов начинается с 900 евро.

Продуктовый магазин типа оптового склада

Бизнесмены, которые вначале обрели известность с торговой маркой ALKO1000, создали наряду с имеющейся новую фирму и осенью 2017 года открыли в Тарту первый продуктовый магазин типа оптового склада под торговой маркой A1000. За ним последовали аналогичные магазины в Выру, Валга, Вильянди, а теперь и в Пярну.

По словам Тармо Лауринга, ассортимент товаров в их сети магазинов аналогичен ассортименту обычного супермаркета: «Есть товары первой необходимости, продуктовые и промтовары. Отличие только в том, что концепция наших магазинов проще; мы делаем ставку больше на то, чтобы за счет сокращения расходов предлагать товары по гораздо более низким ценам. Очень большое количество товара мы привозим в Эстонию сами, прямо от производителей, вдобавок у нас много продукции под собственной торговой маркой».