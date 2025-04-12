Продукция из воздуха: в Аувере и Нарве построят заводы воздушных газов

По соседству с Аувереской и Эстонской электростанциями, в двадцати километрах от Нарвы, есть один пока что пустой земельный участок, где сегодня гуляет ветер, а в 2026 году начнется строительство современного завода по производству так называемых воздушных газов - кислорода, азота и аргона. Его проектирование сейчас активно движется вперед, деньги на стройку найдены, оборудование заказано в Италии, всевозможные бумаги оформляются. Вдобавок еще одно производство газа будет построено уже в этом году непосредственно в Нарве.
Проект большого нового завода рядом с электростанциями получил зеленый свет в октябре 2024 года, когда ТОО "Auvere Gaas" - дочернее предприятие имеющего немецкое происхождение АО "Elme Messer Gaas" - получило решение о поддержке из Фонда справедливого перехода в размере до 6,6 миллиона евро. Общая стоимость строительства составит порядка 35 миллионов. На сегодня проект находится на стадии проектирования.
Как подтвердил "Северному побережью" Виталий Галицких, руководитель по стратегии и стратегическим инвестициям "Elme Messer Gaas", проектировочная документация представлена самоуправлению Нарва-Йыэсуу, уже известен подрядчик для проектирования, поставки и монтажа оборудования.
Главным поставщиком выбрана в порядке открытого конкурса "SIAD Macchine Impianti" - итальянская компания с головным офисом в Бергамо, известная своей компетенцией в сфере создания установок для разделения воздуха на отдельные газы. В декабре 2024 года "Auvere Gaas" заключило с итальянцами контракт на сумму 27,8 миллиона евро сроком на два года. Все оборудование обещано поставить на северо-восток Эстонии новым, спроектированным специально под здешний завод, а его большую часть соберут в Италии и доставят на место уже в готовом виде.
Производство газов на дешевом электричестве
Будущий завод в Аувере обеспечит производство кислорода, азота и аргона. В том числе чистого кислорода, повседневно необходимого больницам.
- Завод, который будет построен на новой площадке, станет одним из самых современных и энергоэффективных объектов подобного типа в Балтийском регионе, соответствующим самым высоким технологическим и экологическим стандартам. Завод обеспечит надежное производство кислорода, азота и аргона, включая особо чистый медицинский кислород для больниц, - утверждает Виталий Галицких из "Elme Messer Gaas".
Одной из особенностей проекта станет его энергоэффективность. Производство воздушных газов требует больших затрат энергии, так как включает в себя сжатие воздуха, его охлаждение до экстремально низких температур и разделение на составляющие. Чтобы снизить расходы, будущий завод собираются подключить к Аувереской электростанции электрическим кабелем напрямую, что не только обеспечит надежность энергопитания, но и избавит потребителя от расходов на сетевую плату.
- Обеспечение надежного и устойчивого электроснабжения - один из ключевых факторов для реализации проекта, - подчеркнул Галицких.
Когда все будет готово?
По данным Фонда предпринимательства и инноваций (EIS), который курирует распределение денег из Фонда справедливого перехода, в рамках проекта Аувереского завода воздушных газов планируется создать более 20 новых рабочих мест, а запуск завода намечен на 2027 год. Об этом сообщила специалист по коммуникациям из EIS Пирет Мальв.
Параллельно с заводом в Аувере АО "Elme Messer Gaas" готовится строить производство водорода совсем рядом с новым заводом магнитов "NPM Narva". Там строительные работы, по словам Виталия Галицких, могут начаться уже в мае, а запуск планируется на осень.
Завод магнитов, запущенный совсем недавно, является потребителем и водорода, и азота, и аргона. Их поставщиком выступает "Elme Messer Gaas", которому оказалось сподручнее наладить производство всех этих газов поблизости, включая Аувере.
Большими потребителями чистого кислорода являются больницы. Как отметили в "Elme Messer Gaas", они поставляют кислород большинству эстонских больниц, хотя, например, Нарвская больница приобретает газ пока что у другого поставщика.