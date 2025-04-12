Продукция из воздуха: в Аувере и Нарве построят заводы воздушных газов

Одной из особенностей проекта станет его энергоэффективность. Производство воздушных газов требует больших затрат энергии, так как включает в себя сжатие воздуха, его охлаждение до экстремально низких температур и разделение на составляющие. Чтобы снизить расходы, будущий завод собираются подключить к Аувереской электростанции электрическим кабелем напрямую, что не только обеспечит надежность энергопитания, но и избавит потребителя от расходов на сетевую плату.

- Обеспечение надежного и устойчивого электроснабжения - один из ключевых факторов для реализации проекта, - подчеркнул Галицких.

Когда все будет готово?

По данным Фонда предпринимательства и инноваций (EIS), который курирует распределение денег из Фонда справедливого перехода, в рамках проекта Аувереского завода воздушных газов планируется создать более 20 новых рабочих мест, а запуск завода намечен на 2027 год. Об этом сообщила специалист по коммуникациям из EIS Пирет Мальв.

Параллельно с заводом в Аувере АО "Elme Messer Gaas" готовится строить производство водорода совсем рядом с новым заводом магнитов "NPM Narva". Там строительные работы, по словам Виталия Галицких, могут начаться уже в мае, а запуск планируется на осень.

Завод магнитов, запущенный совсем недавно, является потребителем и водорода, и азота, и аргона. Их поставщиком выступает "Elme Messer Gaas", которому оказалось сподручнее наладить производство всех этих газов поблизости, включая Аувере.