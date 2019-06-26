ГАЛЕРЕЯ: Второй день эстафеты огня певческого праздника в Ида-Вирумаа начался с водной переправы

В роли факелоносца выступила крестная мать "Udria", учитель Нарвской эстонской гимназии и руководитель группы народного танца Тийу Ассафрей. "Отличная была прогулка, прошу вас беречь этот огонь!" - сказала Ассафрей, прибыв в недавно реновированный порт Нарва-Йыэсуу.

- Добро пожаловать, огонь праздника песни и танца! - поприветствовал председатель Нарва-Йыэсууского горсобрания Вейкко Лухалайд. - Очень радостно, что среди факелоносцев есть житель нашего города (Тийу Ассафрей работает в Нарве, но живет в Нарва-Йыэсуу. - Ред.). Это показывает, что Нарва и Нарва-Йыэсуу очень тесно связаны.

Ида-вируский куратор праздника песни и танца Эрика Кылло поблагодарила от имени группы эскорта огня всех, кто пришел встречать огонь. "Приятно констатировать, что во всех местах, куда мы прибываем с огнем, этого очень ждут".

Праздничное настроение, как и во всех местах остановки огня, создали местные певцы и танцоры.

Из Нарва-Йыэсуу праздничный огонь прибыл в соседний город Силламяэ на променад и под барабанную дробь поднялся по городской лестнице. В Силламяэ среди приветствовавших огонь бросились в глаза целые группы детсадовцев, которые искренне выразили свою радость, когда им удалось прикоснуться к факелу.

В Тойлаской волости праздничный огонь сделал две остановки подряд: около Вокаского народного дома и на тойласком певческом поле. На певческом поле приветствующих огонь ожидал полноценный концерт, на котором выступили вокалисты и танцоры Тойлаской гимназии.