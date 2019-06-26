Сынаялгам дали месяц на устранение нарушений в Айдуском ветропарке

Департамент защиты прав потребителя и технического надзора дал застройщику Айдуского ветропарка, фирме Eleon Green OÜ месяц на устранение выявленных нарушений. В противном случае уже возведенные постройки пойдут под снос, потому что департамент и Министерство обороны усмотрели в них риск государственной безопасности, сообщает rus.err.ee.
Департамент защиты прав потребителя и технического надзора (TTJA) считает, что строительный проект Айдуского ветропарка противоречит тематической планировке, он не согласован с Министерством обороны, возведенные ветряки выше, чем предусматривает планировка, и совершенно несогласованно были сделаны подушки из щебня под ветряками.
В департаменте ознакомились с оценкой безопасности Министерства обороны, согласно которой работа радаров из-за ветряков оказалась существенно нарушена. "Речь не идет об абстрактной угрозе, а уже имеющихся помехах. Ветряки генерируют для радаров ложные цели, пограничный контроль нарушен", – отметила руководитель отдела строительства TTJA Кати Тамтик.
Единственный аспект, который был когда-либо согласован с Министерством обороны, касался расстояния между концом лопасти и поверхностью земли – максимально 185 метров. Сейчас это расстояние составляет 220 и 221 метр.
Сноса можно избежать
Чиновники TTJA за два месяца проанализировали предоставленные предприятием Eleon Green документы и произвели в парке замеры. По словам генерального директора департамента Каура Каяка, речь идет о чрезвычайном и объемном производстве, которые ранее в ведомстве так спешно не проводились.
Каяк отметил, что число нарушений настолько большое, что выполняющий задачи надзорного органа департамент не может их акцептировать. "Мы говорим не просто об опасности, а повышенной опасности, которую необходимо устранить", – заявил он.
Помимо угрозы государственной безопасности Каяк также обратил внимание на несогласованное строительство под ветряками подушек из щебня. "Строение должно быть стабильным. Мы говорим о щебневой подушке, на которую нет ни одного документа. Фундамент – самая важная часть строения. Если он не отвечает требованиям, то опасным становится все сооружение", – объяснил Каяк.
Из-за подушек высота ветряков, по оценке департамента, увеличивается на 17-25 метров. Без них сооружения также не соответствовали бы планировке и превышали 200 метров.
По словам Каяка, работа над планировкой в бывшей Майдлаской и нынешней Люганузеской волости в течение нескольких лет была непрозрачной. "Это небрежность, ошибка или злой умысел? Мы проанализировали все документы, они непонятны и не прослеживаются. Невозможно понять, каким образом совершались действия", – рассказал он.
Кати Тамтик в свою очередь добавила, что никаких решений еще не принято. "Мы выявили факты, которые застройщик может опровергнуть. Если он не сможет этого сделать, то, по всей видимости, дойдет до сноса", – сообщила она на пресс-конференции TTJA в среду.
У предприятия Eleon Green есть месяц на устранение выявленных департаментом нарушений. При необходимости ведомство может этот срок продлить. "Надеемся, что окончательное решение устроит все стороны, а факты, которые мы выявили, будут опровергнуты. Если ничего другого не останется, то в целях обеспечения государственной безопасности ветряки придется снести", – подытожил Каяк.
Он считает, что в случае Айдуского парка можно найти более разумное решение даже в том случае, если Eleon Green не сможет устранить выявленные нарушения. "Если из документов выяснится, что подушки из щебня были сооружены законно, то в случае одобрения со стороны Министерства обороны будут проведены оценка экологического влияния и геологические исследования", – перечислил условия Каяк.
Тамтик подчеркнула, что цель департамента – провести разумные переговоры с Eleon Green, но чиновникам трудно понять, каким образом предприятие сможет оправдать выявленные нарушения: "У нас целый ряд вопросов. Дальнейшее зависит от застройщика. Нам хотелось бы найти решения, которые позволили бы считать ветропарк законным. Но когда я читаю материалы досье, то понимаю, что это будет очень тяжело".
Одно возможное, хотя и весьма маловероятное решение – это политическое заявление о переносе радаров в другое место. В таком случае ветряки можно было бы возвести без согласования со стороны Министерства обороны. По данным TTJA, реализация такого решения обошлась бы примерно в 70 млн евро.
Сынаялги: мы опровергнем все утверждения
Непосредственно после пресс-конференции TTJA владельцы Eleon Green Андрес и Олег Сынаялги пообещали опровергнуть все утверждения, а в случае решения о сносе оспорить его.
Они отметили, что два установленных в Айду ветрогенератора – уникальные и изготовленные на основании разработанного в Эстонии решения, поэтому государству следует поддержать выход такой продукции на рынок.
"Если департамент считает, что эти ветряки упадут, то это новый уровень. Наши чиновники должны быть чуточку умнее. Такой же ветрогенератор работает уже шесть лет, побил все рекорды в мире и способен без дотаций производить возобновляемую энергию. Мы предложили позволить протестировать ветряки, а после снести. По крайней мере появился бы продукт, который можно продавать на международном рынке. Но эта недоброжелательность [государства] переходит все границы", – заявил Олег Сынаялг.
Андрес Сынаялг заверил, что в случае решения о сносе предприятие готово дойти до Госсуда: "Надеемся, что в Эстонии победит здравый смысл. Я думаю, что окончательное решение будет политическим, государству нужны энергетический переворот и рабочие места в Ида-Вирумаа".
Сооружение щебневых подушек Сынаялги объяснили требованием Люганузеской волости, которая пожелала, чтобы ветряки находились на одной высоте.
В Министерстве обороны порталу ERR сообщили, что имеющиеся ветропарки и ветрогенераторы мешают Силам обороны. "Точный масштаб помех является закрытой информацией, но чем выше ветряки и чем больше их сконцентрировано в одном регионе, тем большие помехи они вызывают. За ветрогенераторами образуются зоны, объекты в которых могут остаться неопознанными", – объяснил пресс-секретарь министерства Андрес Санг.