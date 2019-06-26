Сынаялгам дали месяц на устранение нарушений в Айдуском ветропарке

Департамент защиты прав потребителя и технического надзора (TTJA) считает, что строительный проект Айдуского ветропарка противоречит тематической планировке, он не согласован с Министерством обороны, возведенные ветряки выше, чем предусматривает планировка, и совершенно несогласованно были сделаны подушки из щебня под ветряками.

В департаменте ознакомились с оценкой безопасности Министерства обороны, согласно которой работа радаров из-за ветряков оказалась существенно нарушена. "Речь не идет об абстрактной угрозе, а уже имеющихся помехах. Ветряки генерируют для радаров ложные цели, пограничный контроль нарушен", – отметила руководитель отдела строительства TTJA Кати Тамтик.

Единственный аспект, который был когда-либо согласован с Министерством обороны, касался расстояния между концом лопасти и поверхностью земли – максимально 185 метров. Сейчас это расстояние составляет 220 и 221 метр.

Сноса можно избежать

Чиновники TTJA за два месяца проанализировали предоставленные предприятием Eleon Green документы и произвели в парке замеры. По словам генерального директора департамента Каура Каяка, речь идет о чрезвычайном и объемном производстве, которые ранее в ведомстве так спешно не проводились.

Каяк отметил, что число нарушений настолько большое, что выполняющий задачи надзорного органа департамент не может их акцептировать. "Мы говорим не просто об опасности, а повышенной опасности, которую необходимо устранить", – заявил он.

Помимо угрозы государственной безопасности Каяк также обратил внимание на несогласованное строительство под ветряками подушек из щебня. "Строение должно быть стабильным. Мы говорим о щебневой подушке, на которую нет ни одного документа. Фундамент – самая важная часть строения. Если он не отвечает требованиям, то опасным становится все сооружение", – объяснил Каяк.

Из-за подушек высота ветряков, по оценке департамента, увеличивается на 17-25 метров. Без них сооружения также не соответствовали бы планировке и превышали 200 метров.

По словам Каяка, работа над планировкой в бывшей Майдлаской и нынешней Люганузеской волости в течение нескольких лет была непрозрачной. "Это небрежность, ошибка или злой умысел? Мы проанализировали все документы, они непонятны и не прослеживаются. Невозможно понять, каким образом совершались действия", – рассказал он.

Кати Тамтик в свою очередь добавила, что никаких решений еще не принято. "Мы выявили факты, которые застройщик может опровергнуть. Если он не сможет этого сделать, то, по всей видимости, дойдет до сноса", – сообщила она на пресс-конференции TTJA в среду.

У предприятия Eleon Green есть месяц на устранение выявленных департаментом нарушений. При необходимости ведомство может этот срок продлить. "Надеемся, что окончательное решение устроит все стороны, а факты, которые мы выявили, будут опровергнуты. Если ничего другого не останется, то в целях обеспечения государственной безопасности ветряки придется снести", – подытожил Каяк.