Нарва будущего: велосипеды, самокаты и электробус до ида-вируской больницы

Нарвскому горсобранию будет предложено внести изменения в программу развития города Нарвы, утвержденную 26 сентября 2007 года и уже менявшуюся в 2018-м. Заодно предлагается увеличить срок завершения этой программы - с 2022 до 2023 года.

Большим изменениям подвергнутся программа реализации, содержащая список действий со сроками и денежными суммами, а также глава про бюджетную стратегию.

Например, согласно бюджетной стратегии, тоже продлеваемой до 2023 года, поступления от подоходного налога в горбюджет Нарвы за эти годы практически не увеличатся: от уже свершившихся 28255354 евро в 2018 году до прогнозируемых 28371165 евро в год в 2020-2023 годах.

В разы и даже кратно сократятся инвестиции в различные сферы деятельности: городское, жилищное и коммунальное хозяйство, досуг и культура, образование. Инвестиции в охрану окружающей среды и социальную защиту вовсе не прогнозируются на перспективу. Очевидно, что пик инвестиций приходится на 2018-2020 бюджетные годы, а дальнейшие возможности просто неясны.

Крупнейшими инвестиционными объектами станут для Нарвы уже известные проекты, о которых не раз уже писалось в "Северном побережье": второй этап создания сети велопешеходных дорожек, реконструкция транзитных автодорог к погранпункту (проект TEN-T), реконструкция Нарвской ратуши и прилегающей территории, реконструкция и оснащение Кесклиннаской гимназии, реформируемой в основную школу, реконструкция и оснащение Нарвской эстонской гимназии.

В проекте изменений программы развития мало говорится про все еще туманную перспективу Нарвы стать культурной столицей Европы 2024 года. Сказано, что общий бюджет этого дела на период 2019-2024 годов составит 20 миллионов евро, из которых 7 миллионов (35 процентов) возьмет на себя горбюджет, то есть нарвский налогоплательщик.

В программу реализации проектом изменений программы развития Нарвы вносится много новых действий. Вот только малая часть вносимых в программу развития предложений, и из них большинство выполнить планируется к 2023 году: реновация городских дорог и виадуков, предоставление услуг аренды городских велосипедов и электросамокатов, строительство велостоянок и парковочных домиков или навесов для велосипедов, реконструкция парка у ДК "Ругодив" в 2020 году, ремонт фасадов и мест общего пользования в общежитиях, строительство новой библиотеки к 2024 году, создание накопительных озер и прудов в садоводческом городском районе Кудрукюла для обеспечения противопожарной безопасности, строительство станций зарядки электроавтомобилей, закупка электрических автобусов, строительство пунктов зарядки, запуск электроавтобуса по маршруту от Нарвы до Ида-Вируской центральной больницы, реставрация бастиона Хонор к 2024 году, строительство нового здания детского дошкольного учреждения на 256 мест и новых зданий для детсадов с высоким классом энергопотребления и использованием инноваций.

Еще больше действий предложено изменить в уже существующей программе развития Нарвы: обычно уточняются сроки реализации и суммы затрат. Например, период строительства нового здания Нарвской горуправы за ориентировочно 6,5 миллиона евро перенесен с 2019-2023 на 2022-2024 годы.