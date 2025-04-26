НАСЕКОМЫЕ АТАКУЮТ Муравьи проникают в многоквартирные дома в Кивиыли

Специалист волости Люганузе по окружающей среде Ольга Валиева, которой представитель двух квартирных товариществ по улице Уус в Кивиыли пожаловался на проблему с муравьями, лично убедилась на месте, что в этом районе действительно есть несколько муравейников. О том, идет ли речь об охраняемом виде и что можно предпринять с этими муравейниками, чтобы решить проблему, она проконсультировалась с Департаментом окружающей среды.