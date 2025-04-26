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НАСЕКОМЫЕ АТАКУЮТ Муравьи проникают в многоквартирные дома в Кивиыли

Пока муравьи хлопотали только во дворе, жильцы с ними мирились, однако делить свои квартиры с муравьями они не желают.
Пока муравьи хлопотали только во дворе, жильцы с ними мирились, однако делить свои квартиры с муравьями они не желают. Фото: Lüganuse vallavalitsus

У квартирных товариществ возникли проблемы из-за появившихся в окрестностях муравейников, откуда муравьи уже переселяются в дома.

Специалист волости Люганузе по окружающей среде Ольга Валиева, которой представитель двух квартирных товариществ по улице Уус в Кивиыли пожаловался на проблему с муравьями, лично убедилась на месте, что в этом районе действительно есть несколько муравейников. О том, идет ли речь об охраняемом виде и что можно предпринять с этими муравейниками, чтобы решить проблему, она проконсультировалась с Департаментом окружающей среды.

- Муравейники строят главным образом муравьи рода формика, - предположила на основании приложенных к письму снимков специалист бюро департамента по природоохранным работам Реэлика Луми.

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