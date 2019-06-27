ГАЛЕРЕЯ: В баскетбольной школе Рейнара Халлика проходят тренировки со знаменитостями

- Молодежь нужно мотивировать, поскольку наряду с тренировкой существует очень много пассивных искушений. Мы считаем, что такие гости придадут тренировкам азарта, - сказал Халлик.

- Это, конечно, немного необычный вызов - поучаствовать в интенсивной тренировке, - но я намерен выложиться по полной и не увиливать, - подтвердил "Северному побережью" Юссь Хаасма.

Отт Лепланд констатировал, что пробежка у него трудностей не вызвала, но вот упражнения на растяжку были очень трудными. "Надеюсь, что игра будет немного веселее", - сказал Лепланд, направляясь в спортхолл. Обе звезды подтвердили, что это в любом случае хороший опыт, и пообещали после тренировки окинуть Ида-Вирумаа взглядом туриста.