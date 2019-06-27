ГАЛЕРЕЯ: В баскетбольной школе Рейнара Халлика проходят тренировки со знаменитостями

В летнем лагере баскетбольной школы Рейнара Халлика, который проходит на этой неделе в Йыхвиском спортхолле, каждый день в тренировках участвуют известные эстоноземельцы. В первый день лагеря в веселом и местами тяжелом испытании поучаствовали певец Отт Лепланд и актер и музыкант Юссь Хаасма.
- Молодежь нужно мотивировать, поскольку наряду с тренировкой существует очень много пассивных искушений. Мы считаем, что такие гости придадут тренировкам азарта, - сказал Халлик.
- Это, конечно, немного необычный вызов - поучаствовать в интенсивной тренировке, - но я намерен выложиться по полной и не увиливать, - подтвердил "Северному побережью" Юссь Хаасма.
Отт Лепланд констатировал, что пробежка у него трудностей не вызвала, но вот упражнения на растяжку были очень трудными. "Надеюсь, что игра будет немного веселее", - сказал Лепланд, направляясь в спортхолл. Обе звезды подтвердили, что это в любом случае хороший опыт, и пообещали после тренировки окинуть Ида-Вирумаа взглядом туриста.
- Каждый день в летней тренировке баскетбольной школы участвуют новые известные лица. Дети смогут пообщаться с известными людьми, а также посостязаться с ними в спортивной дисциплине, где они самые сильные. Это наверняка вдохновит, - отметил Рейнар Халлик.