Чт, 27.06.2019
Все же дела в самоуправлении не должны делаться так, что топну ногой, надену корону и буду решать на свое усмотрение, кто останется, а кто нет. Уволенная в один день бывший завуч детсада "Sipsik" Ольга Эдовальд, которой Йыхвиская волость выплатила возмещение в размере пяти месячных зарплат

ГАЛЕРЕЯ: Мероприятие по случаю Дня победы на этот раз прошло в Тойлаской волости

Вместо парада на этот раз состоялось торжественное построение.

ФОТО: Пеэтер Кюммель/Sakala

В этот раз самое масштабное празднование Дня победы в Ида-Вирумаа прошло в Тойла.

Торжество, которое изначально проводилось в Йыхви, но позднее по инициативе тогдашнего уездного старейшины Андреса Ноормяги стало проходить в разных самоуправлениях, на этот раз принимала Тойлаская волость. В день ополчения можно было ознакомиться с работой силовых структур и потрогать их оружие и спецсредства. Более экзотичные оружие и снаряжение демонстрировали приехавшие в гости представители контингента войск Франции.

Парада в отличие от прошлых лет не было, вместо него состоялось торжественное построение. Также в первый раз были представлены несколько образовательных учреждений вместе со своими знаменными группами. "Уже много лет мы говорим о вовлечении молодежи. Молодые люди не помнят иного времени, кроме Эстонской Республики, и поэтому склонны считать ее само собой разумеющейся", - сказала старейшина Тойлаской волости Эве Эаст.

Так растет поколение, которое не осознает необходимости совместной деятельности народа и служения родине как в гражданской, так и в военной сфере. К новой инициативе присоединилась часть школ и вузов, и можно надеяться, что в следующий раз отсутствующих не будет. В то же время в знаменных группах школ были представлены в основном работники учебных заведений. Остается надеяться, что в следующем году в строю будут уже в основном учащиеся и новая форма обретет запланированное содержание.

Кульминацией торжественного построения по традиции стала раздача огня праздника победы и Яанова дня местным самоуправлениям.

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