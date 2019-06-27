ГАЛЕРЕЯ: Мероприятие по случаю Дня победы на этот раз прошло в Тойлаской волости

Торжество, которое изначально проводилось в Йыхви, но позднее по инициативе тогдашнего уездного старейшины Андреса Ноормяги стало проходить в разных самоуправлениях, на этот раз принимала Тойлаская волость. В день ополчения можно было ознакомиться с работой силовых структур и потрогать их оружие и спецсредства. Более экзотичные оружие и снаряжение демонстрировали приехавшие в гости представители контингента войск Франции.

Парада в отличие от прошлых лет не было, вместо него состоялось торжественное построение. Также в первый раз были представлены несколько образовательных учреждений вместе со своими знаменными группами. "Уже много лет мы говорим о вовлечении молодежи. Молодые люди не помнят иного времени, кроме Эстонской Республики, и поэтому склонны считать ее само собой разумеющейся", - сказала старейшина Тойлаской волости Эве Эаст.

Так растет поколение, которое не осознает необходимости совместной деятельности народа и служения родине как в гражданской, так и в военной сфере. К новой инициативе присоединилась часть школ и вузов, и можно надеяться, что в следующий раз отсутствующих не будет. В то же время в знаменных группах школ были представлены в основном работники учебных заведений. Остается надеяться, что в следующем году в строю будут уже в основном учащиеся и новая форма обретет запланированное содержание.