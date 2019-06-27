МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 27.06-02.07

Обзор культурных и спортивных мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 27 июня по 2 июля.
КУЛЬТУРА
Четверг, 27 июня
* В Тойласком общественном доме в 19.00 - "Punane kukk ja valged kitsed", спектакль Тойлаского народного театра. Текст и постановка Лембита Притса. Билет - 7 евро, для детей, учащихся и пенсионеров - 5 евро.
Суббота, 29 июня
* На территории Эстонского шахты-музея в Кохтла-Нымме с 14.00 - фестиваль "Mägede hääl". Программа фестиваля - на странице в "Facebook".
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 14.00 - концерт, посвященный 5-летию молодежного вокального ансамбля. Вход свободный.
* В ийзакуской церкви в 19.00 - концерт в рамках VI Причудского фестиваля органной музыки: органный дуэт Ирины Лампен и Яаны Йокимиес.
СПОРТ
Четверг, 27 июня
* В Кохтла-Нымме в 18.00 - открытый чемпионат Ида-Вирумаа по велоориентированию.
Пятница, 28 июня
* У мызы Майдла в 17.30 - 3-й этап XXXVIII Пюссиского серийного бега.
* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: ФК "Ярве" (Кохтла-Ярве) - "Калев U21" (Таллинн).
Суббота, 29 июня
* На Вокаском стадионе в 11.00 - чемпионат Тойлаской волости по петанку на газоне, соло.
* На пляже в Тойла в 13.00 - этап Ида-Вирумааской серии по волейболу 3vs3.
Воскресенье, 30 июня
* От дома водно-спасательной службы Силламяэ в 11.00 стартует велоралли Силламяэ - Пиместику - Силламяэ.
* На Вокаском стадионе в 11.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по петанку, дуэты.
Вторник, 2 июля
* В Кохтла-Ярвеском промпарке в 18.00 - Ида-Вирумааская роллерная серия, 2-й этап.
* На Йыхвиском футбольном стадионе в 18.00 - этап летней волейбольной серии.
РАЗНОЕ
Пятница, 28 июня
* В Силламяэ с 11.00 - Дни города и моря. Программа - на домашней странице города: www.sillamae.ee.
Суббота, 29 июня
* В Силламяэ с 11.00 - Дни города и моря. Программа - на домашней странице города: www.sillamae.ee.
Воскресенье, 30 июня
* В Силламяэ с 10.00 - Дни города и моря. Программа - на домашней странице города: www.sillamae.ee.
Понедельник, 1 июля
* В Ийзаку - день памяти героя Освободительной войны Рейнхольда Саболотного: в 17.00 в Ийзакуском музее лектор Урмас Сало представит лекцию "Война ландесвера 100 лет назад", презентация книги "Лейтенант Рейнхольд Саболотный"; в 19.00 на Ийзакуском кладбище - поминальная служба; в 21.00 у Алутагузеского памятного знака борцам за свободу - старт соревнований по ориентированию, посвященных Рейнхольду Саболотному.
Страница издается при поддержке "Kultuurkapital". Опубликование информации на странице бесплатное. Информацию нужно отправить к понедельнику той недели, на которой она будет опубликована, по адресу э-почты: diana@pohjarannik.ee.