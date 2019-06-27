МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 27.06-02.07

КУЛЬТУРА

Четверг, 27 июня

* В Тойласком общественном доме в 19.00 - "Punane kukk ja valged kitsed", спектакль Тойлаского народного театра. Текст и постановка Лембита Притса. Билет - 7 евро, для детей, учащихся и пенсионеров - 5 евро.

Суббота, 29 июня

* На территории Эстонского шахты-музея в Кохтла-Нымме с 14.00 - фестиваль "Mägede hääl". Программа фестиваля - на странице в "Facebook".

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 14.00 - концерт, посвященный 5-летию молодежного вокального ансамбля. Вход свободный.

* В ийзакуской церкви в 19.00 - концерт в рамках VI Причудского фестиваля органной музыки: органный дуэт Ирины Лампен и Яаны Йокимиес.

СПОРТ

Четверг, 27 июня

* В Кохтла-Нымме в 18.00 - открытый чемпионат Ида-Вирумаа по велоориентированию.

Пятница, 28 июня

* У мызы Майдла в 17.30 - 3-й этап XXXVIII Пюссиского серийного бега.

* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: ФК "Ярве" (Кохтла-Ярве) - "Калев U21" (Таллинн).

Суббота, 29 июня

* На Вокаском стадионе в 11.00 - чемпионат Тойлаской волости по петанку на газоне, соло.

* На пляже в Тойла в 13.00 - этап Ида-Вирумааской серии по волейболу 3vs3.

Воскресенье, 30 июня

* От дома водно-спасательной службы Силламяэ в 11.00 стартует велоралли Силламяэ - Пиместику - Силламяэ.

* На Вокаском стадионе в 11.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по петанку, дуэты.

Вторник, 2 июля

* В Кохтла-Ярвеском промпарке в 18.00 - Ида-Вирумааская роллерная серия, 2-й этап.

* На Йыхвиском футбольном стадионе в 18.00 - этап летней волейбольной серии.

РАЗНОЕ

Пятница, 28 июня

* В Силламяэ с 11.00 - Дни города и моря. Программа - на домашней странице города: www.sillamae.ee.

Суббота, 29 июня

* В Силламяэ с 11.00 - Дни города и моря. Программа - на домашней странице города: www.sillamae.ee.

Воскресенье, 30 июня

* В Силламяэ с 10.00 - Дни города и моря. Программа - на домашней странице города: www.sillamae.ee.

Понедельник, 1 июля

* В Ийзаку - день памяти героя Освободительной войны Рейнхольда Саболотного: в 17.00 в Ийзакуском музее лектор Урмас Сало представит лекцию "Война ландесвера 100 лет назад", презентация книги "Лейтенант Рейнхольд Саболотный"; в 19.00 на Ийзакуском кладбище - поминальная служба; в 21.00 у Алутагузеского памятного знака борцам за свободу - старт соревнований по ориентированию, посвященных Рейнхольду Саболотному.