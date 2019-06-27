ПЕРЕДОВИЦА: Встреча всей Эстонии

Во вторник и среду на этой неделе странствующий по Эстонии огонь нынешнего праздника песни и танца путешествовал по Ида-Вирумаа. Хотя наступившие после праздников будни вновь вступили в свои права, интересующихся хватало повсюду, где факел останавливался, причем останавливался на более продолжительное время, чем изначально планировалось.
Как и повсюду, в нашем уезде остановки делались в местах, имеющих знаковое значение в истории культуры, будь то могила автора известной любимой песни "Сердце матери" Роберта Теодора Хансена, лужайка рядом с йыхвиской церковью или расположенная в неповторимом тойласком Оруском парке уездная представительская певческая сцена.
Проводимый раз в пять лет праздник песни и танца - настолько большое событие, что и на этот раз не удалось обойти связанные с ним также теневые стороны. Разучивающие песни хоры жалуются, что заказанные к празднику у композиторов песни на сей раз особенно сложные и с трудом осваиваются. Однако такие жалобы были всегда. Ложку дегтя в бочку меда добавило разочарование многих танцевальных коллективов из-за того, что они не прошли плотное сито отбора и на этот раз станцевать на празднике им не удастся. Для Ида-Вирумаа это сито оказалось нынче каким-то особенно строгим, и на этот раз в стороне от таллиннского стадиона "Kalev" остались традиционно сильные коллективы.
Однако те радость и веселье, которые в течение двух дней сопровождали огонь праздника по Ида-Вирумаа, стали убедительным подтверждением того, что никакие сопутствующие проблемы не в состоянии омрачить большой праздник. От Ида-Вирумаа в большом празднике нынче поучаствуют более 1000 певцов и танцоров. К ним добавятся еще тысячи зрителей, которые отсюда отправятся в столицу. И, конечно, те тысячи, которые будут следить за происходящим по телевизору, радио или интернету. И так - в каждом уезде. Можно сказать, что, по сути, на этом празднике встретится вся Эстония. Ровно через неделю.