ПЕРЕДОВИЦА: Встреча всей Эстонии

Как и повсюду, в нашем уезде остановки делались в местах, имеющих знаковое значение в истории культуры, будь то могила автора известной любимой песни "Сердце матери" Роберта Теодора Хансена, лужайка рядом с йыхвиской церковью или расположенная в неповторимом тойласком Оруском парке уездная представительская певческая сцена.

Проводимый раз в пять лет праздник песни и танца - настолько большое событие, что и на этот раз не удалось обойти связанные с ним также теневые стороны. Разучивающие песни хоры жалуются, что заказанные к празднику у композиторов песни на сей раз особенно сложные и с трудом осваиваются. Однако такие жалобы были всегда. Ложку дегтя в бочку меда добавило разочарование многих танцевальных коллективов из-за того, что они не прошли плотное сито отбора и на этот раз станцевать на празднике им не удастся. Для Ида-Вирумаа это сито оказалось нынче каким-то особенно строгим, и на этот раз в стороне от таллиннского стадиона "Kalev" остались традиционно сильные коллективы.