ЛЕТО / ОСЕНЬ 2025 Ида-Вирумаа предлагает радость открытий как гостям, так и местным

Оба они являются героями нынешнего журнала "Северного побережья", посвященного ида-вируским летним и осенним событиям. Оба переехали с Сааремаа в Ида-Вирумаа. Их мнению стоит доверять, ведь они прошли пешком и проехали много мест. За короткое время они изучили Ида-Вирумаа. Однако они утверждают, что, несмотря на это, еще очень многое предстоит тут открыть.

Ида-Вирумаа - регион с разнообразной природой, жизненной средой, а также культурной и спортивной жизнью. Тут постоянно могут найти что-то новое как гости, так и постоянные жители этого края, относительно которых можно ведь предположить, что их здесь уже ничем не удивишь.

Однако природа Ида-Вирумаа каждый год показывает себя с чуть более новой стороны, добавляются новые походные трассы и места, где можно поучаствовать в приключении, пойти в поход или заняться спортом. Календарь культурных событий тоже становится все более пестрым, все более богатым на жанры и стили.

"Этот журнал поможет сделать выбор, спланировать свои действия и не пропустить ничего интересного и приятного, что происходит в Ида-Вирумаа".

Во всем, что предлагается, поучаствовать не успеть. Этот традиционный журнал поможет сделать выбор, спланировать свои действия и не пропустить ничего интересного и приятного, что происходит в Ида-Вирумаа. Дни ESTO в Нарве, Йыхвиский вечер легкой атлетики, фестиваль "Station Narva", Концерт у маяка в Раннапунгерья, кохтла-ярвеский фестиваль "Музыка на воде", Ийзакуский рэп-фестиваль, театральный фестиваль Свободы в Нарве, фестиваль "Narva-Jõesuu Jazz"... Это лишь несколько примеров крупных мероприятий, которые этим летом и осенью состоятся в Ида-Вирумаа.

Велика вероятность, что к указанному в нынешнем календаре событий добавится еще что-то. Поэтому мы советуем следить также за веб-изданием и бумажной газетой "Северного побережья", где появляется самая свежая информация о новых событиях.