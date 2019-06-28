ГАЛЕРЕЯ: Ида-Вирумаа передал праздничный огонь Ляэне-Вирумаа под слезы дождя

Огонь, заночевавший в шахтном музее в Кохтла-Нымме, сперва остановился во дворе Кивиылиского народного дома, где установлены скамейки в память о хормейстерах Эйно Нурке и Олаве Райе. Огонь поприветствовали смешанный хор "Poolkuu" и кивиылиские исполнители народных танцев.

А в следующем месте остановки - в Ульясте, на границе двух Вирумаа, - идавирусцам пришлось проститься с огнем певческого праздника.

- Я не знаю, вызвано ли это тем, что погода не хочет, чтобы огонь покидал Ида-Вирумаа, или чем-то другим, но сегодня в первый раз наша эстафета огня проходит при дожде, - констатировал исполнительный директор Ида-Вирумааского союза самоуправлений Вейкко Лухалайд. - Три дня мы берегли и защищали этот огонь, теперь ваша очередь, - сказал он, передавая факел.

Исполнительный директор Ляэне-Вирумааского союза самоуправлений Свен Хыбемяги принял огонь у памятника отцу Дня родного языка Мейнхарду Лаксу.

- Учредитель Дня родного языка Мейнхард Лакс - это человек, значимый для всей Эстонии, не только для Вирумаа, - отметил актер, режиссер и член Рийгикогу Юллар Сааремяэ, который объехал вместе с праздничным огнем уезд своего детства Ида-Вирумаа. - В 2008 году проработавший в сондаской школе более 45 лет Мейнхард Лакс покинул этот мир, оставив после себя прекрасные стихотворения, акварели и, разумеется, День родного языка, - добавил представитель эстафеты огня в Ида-Вирумаа.

Старейшина Раквереской волости Майдо Нылвак пообещал с гордостью доставить огонь певческого праздника на деревенскую площадь в Ухтна, где состоится народный праздник. Затем огонь отправится во владения волости Виру-Нигула.

- Мы прибавили огню своей силы, а вы добавьте еще, - пожелала ида-вируский куратор праздника песни и танца Эрика Кылло.