ГАЛЕРЕЯ: Ида-Вирумаа передал праздничный огонь Ляэне-Вирумаа под слезы дождя

В четверг в десять утра идавирусцы простились с огнем певческого праздника, который следующие двое суток будет останавливаться у соседей.
Огонь, заночевавший в шахтном музее в Кохтла-Нымме, сперва остановился во дворе Кивиылиского народного дома, где установлены скамейки в память о хормейстерах Эйно Нурке и Олаве Райе. Огонь поприветствовали смешанный хор "Poolkuu" и кивиылиские исполнители народных танцев.
А в следующем месте остановки - в Ульясте, на границе двух Вирумаа, - идавирусцам пришлось проститься с огнем певческого праздника.
- Я не знаю, вызвано ли это тем, что погода не хочет, чтобы огонь покидал Ида-Вирумаа, или чем-то другим, но сегодня в первый раз наша эстафета огня проходит при дожде, - констатировал исполнительный директор Ида-Вирумааского союза самоуправлений Вейкко Лухалайд. - Три дня мы берегли и защищали этот огонь, теперь ваша очередь, - сказал он, передавая факел.
Исполнительный директор Ляэне-Вирумааского союза самоуправлений Свен Хыбемяги принял огонь у памятника отцу Дня родного языка Мейнхарду Лаксу.
- Учредитель Дня родного языка Мейнхард Лакс - это человек, значимый для всей Эстонии, не только для Вирумаа, - отметил актер, режиссер и член Рийгикогу Юллар Сааремяэ, который объехал вместе с праздничным огнем уезд своего детства Ида-Вирумаа. - В 2008 году проработавший в сондаской школе более 45 лет Мейнхард Лакс покинул этот мир, оставив после себя прекрасные стихотворения, акварели и, разумеется, День родного языка, - добавил представитель эстафеты огня в Ида-Вирумаа.
Старейшина Раквереской волости Майдо Нылвак пообещал с гордостью доставить огонь певческого праздника на деревенскую площадь в Ухтна, где состоится народный праздник. Затем огонь отправится во владения волости Виру-Нигула.
- Мы прибавили огню своей силы, а вы добавьте еще, - пожелала ида-вируский куратор праздника песни и танца Эрика Кылло.
В Ида-Вирумаа праздничный огонь остановился примерно в двадцати местах, посетив на своем пути значимых деятелей культуры как по месту жительства, так и на кладбищах. Огонь пронесли как по суше, так и по воде, как под землей, так и в горах.