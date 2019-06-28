В садоводствах по-прежнему не очень хорошо с противопожарной безопасностью

Если у какого-нибудь садовода случится пожар с серьезными последствиями, то спасатели-инспекторы потом с большой вероятностью наведаются с проверками и к другим членам этого садоводческого объединения, то есть к соседям. Действует простой принцип: раз уж мы здесь, то постараемся проверить всё и всех.

ФОТО: Илья Смирнов