В садоводствах по-прежнему не очень хорошо с противопожарной безопасностью

Проверены на предмет пожаробезопасности участки и дома садоводов в Нарве, Нарва-Йыэсуу и Силламяэ. Более чем в половине проверенных мест выявились недочеты. Новых рейдов в текущем году не планируется, если только не случится чего-то особо плохого.
Бюро надзора за пожарной безопасностью Идаского спасательного центра в начале июня проверило общую безопасность дач Ида-Вирумаа. Если конкретно, то проверки проходили в садоводческих товариществах на административных территориях городов Нарва, Нарва-Йыэсуу и Силламяэ.