Пт, 28.06.2019
Все же дела в самоуправлении не должны делаться так, что топну ногой, надену корону и буду решать на свое усмотрение, кто останется, а кто нет. Уволенная в один день бывший завуч детсада "Sipsik" Ольга Эдовальд, которой Йыхвиская волость выплатила возмещение в размере пяти месячных зарплат

В садоводствах по-прежнему не очень хорошо с противопожарной безопасностью

Если у какого-нибудь садовода случится пожар с серьезными последствиями, то спасатели-инспекторы потом с большой вероятностью наведаются с проверками и к другим членам этого садоводческого объединения, то есть к соседям. Действует простой принцип: раз уж мы здесь, то постараемся проверить всё и всех.

ФОТО: Илья Смирнов

Проверены на предмет пожаробезопасности участки и дома садоводов в Нарве, Нарва-Йыэсуу и Силламяэ. Более чем в половине проверенных мест выявились недочеты. Новых рейдов в текущем году не планируется, если только не случится чего-то особо плохого.

Бюро надзора за пожарной безопасностью Идаского спасательного центра в начале июня проверило общую безопасность дач Ида-Вирумаа. Если конкретно, то проверки проходили в садоводческих товариществах на административных территориях городов Нарва, Нарва-Йыэсуу и Силламяэ.

Также там были проверены состояние печей, дымоходов и наличие датчика дыма в тех домах, где люди проводят время с ночевкой. "Целью было убедиться - проверены ли дымоходы профессиональными трубочистами и есть ли подтверждающий это акт о состоянии отопительных систем", - объяснила руководитель по коммуникациям Идаского спасательного центра Евгения Парв.

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