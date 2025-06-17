На дорогах Эстонии появятся фуры длиной более 25 метров

В то время как максимальная длина автомобильного состава на дорогах Эстонии в настоящее время составляет 18,75 метра, по новым правилам будет разрешено движение автомобильных составов длиной до 25,25 метра со стандартными прицепами.

- Разрешение движения более длинных автомобильных составов поможет сделать грузовые перевозки более эффективными и экологичными. Тот же объем товаров можно будет перевозить за меньшее количество рейсов, что означает меньше выбросов, меньше пробок на дорогах и более низкие расходы для предприятий и потребителей, - сказал министр инфраструктуры Кулдар Лейс. - Комитет в принципе одобрил изменения. Далее необходимо изменить законодательство, и, предположительно, в первой половине следующего года по нашим дорогам смогут ездить более длинные автомобильные составы.

В целях обеспечения безопасности более длинные автомобильные составы будут допускаться на дороги только на основании специального разрешения и только на определенных маршрутах, где это позволяют дорожные и дорожные условия. Условия специального разрешения включают дополнительные технические требования к маркировке транспортного средства, удельной мощности, шинам и экологическим стандартам. Кроме того, выдающий специальное разрешение имеет возможность устанавливать временные и временные ограничения и т.д.