На дорогах Эстонии появятся фуры длиной более 25 метров

Во вторник правительственная комиссия по дорожному движению провела заседание, на котором, среди прочего, было дано разрешение на движение по дорогам Эстонии более длинных автомобильных составов.
В то время как максимальная длина автомобильного состава на дорогах Эстонии в настоящее время составляет 18,75 метра, по новым правилам будет разрешено движение автомобильных составов длиной до 25,25 метра со стандартными прицепами.
- Разрешение движения более длинных автомобильных составов поможет сделать грузовые перевозки более эффективными и экологичными. Тот же объем товаров можно будет перевозить за меньшее количество рейсов, что означает меньше выбросов, меньше пробок на дорогах и более низкие расходы для предприятий и потребителей, - сказал министр инфраструктуры Кулдар Лейс. - Комитет в принципе одобрил изменения. Далее необходимо изменить законодательство, и, предположительно, в первой половине следующего года по нашим дорогам смогут ездить более длинные автомобильные составы.
В целях обеспечения безопасности более длинные автомобильные составы будут допускаться на дороги только на основании специального разрешения и только на определенных маршрутах, где это позволяют дорожные и дорожные условия. Условия специального разрешения включают дополнительные технические требования к маркировке транспортного средства, удельной мощности, шинам и экологическим стандартам. Кроме того, выдающий специальное разрешение имеет возможность устанавливать временные и временные ограничения и т.д.
Дорожный комитет также получил обзор нового проекта программы безопасности дорожного движения на 2026–2035 годы. Цель программы - значительно сократить количество смертей и серьезных травм на дорогах. Если в 2022–2024 годах в среднем погибало 59 человек (в том числе 69 в 2024 году), то согласно новой цели к 2035 году в дорожном движении должно погибать не более 22 человек в год, а количество серьезно раненых не должно превышать 272 человек. Долгосрочная цель заключается в том, чтобы к 2050 году в Эстонии больше не гибли люди в дорожном движении. Одним из главных приоритетов программы также являются уязвимые участники дорожного движения - к 2035 году в дорожном движении больше не должно гибнуть ни детей, ни пешеходов, как и предполагалось.
По словам министра инфраструктуры, для существенного улучшения безопасности дорожного движения необходимо как изменение поведения людей на дорогах, так и развитие инфраструктуры. "Мы решили увеличить постоянное финансирование на содержание дорог не менее чем на 60-70 миллионов евро в год. В качестве первого шага мы выделим в этом году дополнительно 97 миллионов евро. Они пойдут на основные сетевые дороги в направлениях Таллинн-Пярну-Икла и Таллинн-Тарту, а также на небольшие дороги и обновление дорожной разметки. Цель - обеспечить более безопасные и долговечные дороги по всей стране", - добавил министр.
Комитет по дорожному движению поддержал направление программы по безопасности дорожного движения на координационный раунд, после чего министр инфраструктуры представит ее правительству для утверждения.