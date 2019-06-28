Исполнительное производство станет более прозрачным

Предположим, к примеру, что пенсионер Мати - в общем-то аккуратный водитель - превысил скорость и получил штраф в 50 евро. Поскольку он не ведет свои дела в интернете, а к тому же недавно переехал, то извещение о штрафе до него не дошло, срок уплаты штрафа вышел и дело переходит к судебному исполнителю. Вопрос в том, на что должна пойти основная часть тех денег, которые вынужден теперь заплатить Мати, - на погашение долга или на плату судебному исполнителю? Например, возможно и такое, что Мати придется заплатить вдобавок к штрафу в 50 евро по меньшей мере 66 евро или даже еще больше исполнителю, то есть в сумме больше 100 евро, что слишком много с учетом суммы штрафа.