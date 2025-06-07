ПЕРЕДОВИЦА Переход на эстонский язык обучения преподносит приятный сюрприз

Надзор за переходом на эстоноязычное обучение, проведенный в пяти муниципальных школах Кохтла-Ярве, подвел итоги, в соответствии с которыми проверенные уроки в 1-х и 4-х классах в объеме почти 90 процентов проходили на эстонском языке. В мае мы писали о проведении подобного контроля в нарвских школах, где этот процент был чуть выше семидесяти.
Да, можно, конечно, придраться, что в завершающемся учебном году обучение во всех школах должно было стать на 100 процентов эстоноязычным, но ведь на самом деле мы не знали, какая картина откроется перед нами весной.
Скажем честно, что пессимизма относительно успешности этой реформы тоже хватало. Что тоже понятно, ведь гимназическая языковая реформа своего времени, когда несколько лет назад русскоязычные гимназии как бы перешли на обучение на эстонском языке в объеме 60 процентов, по крайней мере в части школ оказалась блефом и формальностью и на самом деле не состоялась. На этот раз времени на подготовку реформы было очень мало, что позволяло скептикам полагать, что речь идет об очередной кампании, в результате которой цели по существу не достигнут.
Нам тоже не известны окончательные результаты этой реформы, ведь переход будет постепенно происходить до 2030 года. Однако первый год является очень знаковым, ведь должен оказаться самым сложным. Где найти подходящих учителей, методику, учебные материалы и так далее.
Очень хочется надеяться, что министерский надзор был основательным, объективным и не пытался приукрасить картину. Если это так, то первый переходный год в Нарве и Кохтла-Ярве можно оценить как позитивный. Наверняка школам и самоуправлениям не просто было плавно организовать этот переход. Очевидно, сложно пришлось как учителям, так и ученикам. Но тем более надо отметить усилия всех сторон, ведь они создали важную предпосылку для того, чтобы очень важное и принципиальное изменение в нашей системе образования принесло плоды и благодаря этому шансы молодежи из русскоязычных семей построить свое будущее тоже значительно улучшились.