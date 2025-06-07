ПЕРЕДОВИЦА Переход на эстонский язык обучения преподносит приятный сюрприз

Да, можно, конечно, придраться, что в завершающемся учебном году обучение во всех школах должно было стать на 100 процентов эстоноязычным, но ведь на самом деле мы не знали, какая картина откроется перед нами весной.

Скажем честно, что пессимизма относительно успешности этой реформы тоже хватало. Что тоже понятно, ведь гимназическая языковая реформа своего времени, когда несколько лет назад русскоязычные гимназии как бы перешли на обучение на эстонском языке в объеме 60 процентов, по крайней мере в части школ оказалась блефом и формальностью и на самом деле не состоялась. На этот раз времени на подготовку реформы было очень мало, что позволяло скептикам полагать, что речь идет об очередной кампании, в результате которой цели по существу не достигнут.

Нам тоже не известны окончательные результаты этой реформы, ведь переход будет постепенно происходить до 2030 года. Однако первый год является очень знаковым, ведь должен оказаться самым сложным. Где найти подходящих учителей, методику, учебные материалы и так далее.