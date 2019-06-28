Власть в Люганузе снова сменилась

Вошедшая некоторое время назад в люганузескую коалицию Центристская партия повернулась к своим партнерам спиной, путем вотума недоверия сняла все волостное управление и ударила по рукам с "Isamaa", вновь поставив во главу волости Виктора Рауама и руководившего несколько лет назад городом Пюсси Энно Мягара.
На состоявшемся в среду вечером заседании Люганузеского волостного собрания за выражение недоверия руководимому Андреа Эйхе волостному управлению проголосовали 11 членов волостного собрания. Против были восемь депутатов. Вместе с руководимым Эйхе волостным управлением должностей лишились помощники старейшины Крисли Калдару и Ристо Линдеберг.