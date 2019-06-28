Пт, 28.06.2019
Все же дела в самоуправлении не должны делаться так, что топну ногой, надену корону и буду решать на свое усмотрение, кто останется, а кто нет. Уволенная в один день бывший завуч детсада "Sipsik" Ольга Эдовальд, которой Йыхвиская волость выплатила возмещение в размере пяти месячных зарплат

Власть в Люганузе снова сменилась

Прошлой весной Андреа Эйхе сняли с должности волостного старейшины, но спустя короткое время он вновь вернулся на эту должность. Нынче история повторяется. Удастся ли его списку и партнерам опять вернуться к власти, выяснится в конце лета.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Вошедшая некоторое время назад в люганузескую коалицию Центристская партия повернулась к своим партнерам спиной, путем вотума недоверия сняла все волостное управление и ударила по рукам с "Isamaa", вновь поставив во главу волости Виктора Рауама и руководившего несколько лет назад городом Пюсси Энно Мягара. 

На состоявшемся в среду вечером заседании Люганузеского волостного собрания за выражение недоверия руководимому Андреа Эйхе волостному управлению проголосовали 11 членов волостного собрания. Против были восемь депутатов. Вместе с руководимым Эйхе волостным управлением должностей лишились помощники старейшины Крисли Калдару и Ристо Линдеберг.

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