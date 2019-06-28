Власть в Люганузе снова сменилась

Прошлой весной Андреа Эйхе сняли с должности волостного старейшины, но спустя короткое время он вновь вернулся на эту должность. Нынче история повторяется. Удастся ли его списку и партнерам опять вернуться к власти, выяснится в конце лета.

Вошедшая некоторое время назад в люганузескую коалицию Центристская партия повернулась к своим партнерам спиной, путем вотума недоверия сняла все волостное управление и ударила по рукам с "Isamaa", вновь поставив во главу волости Виктора Рауама и руководившего несколько лет назад городом Пюсси Энно Мягара.