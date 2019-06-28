Пт, 28.06.2019
Все же дела в самоуправлении не должны делаться так, что топну ногой, надену корону и буду решать на свое усмотрение, кто останется, а кто нет. Уволенная в один день бывший завуч детсада "Sipsik" Ольга Эдовальд, которой Йыхвиская волость выплатила возмещение в размере пяти месячных зарплат

Государство спешит спасать нарвский театральный центр "Vaba Lava"

Тынис Лукас на строительном объекте: тут расположится Целевое учреждение интеграции. По словам министра, расположение рядом с нарвским театральным центром "Vaba Lava" мультимедийного центра, редакции ETV+ и прочих учреждений создает возможность возникновения синергии.

ФОТО: Кристель Виссор

Министр культуры Тынис Лукас во вторник, 25 июня, находился в своем первом на посту министра визите в Ида-Вирумаа. Кульминацией сверхнапряженного дня стало посещение нарвского театрального центра "Vaba Lava", где министр дал обещание, что государство придет на помощь важному очагу культуры в приграничном городе, чтобы деятельность центра не угасла.

В нарвском театральном центре "Vaba Lava" ("VL") Тыниса Лукаса приветствовали член правления и исполнительный руководитель "Vaba Lava", бывший генпрокурор Стевен Христо Эвестус, а также руководитель нарвского театрального центра "VL" Анжелика Штыкалов, которая провела для министра экскурсию по открывшемуся в декабре прошлого года дому.

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