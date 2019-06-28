Государство спешит спасать нарвский театральный центр "Vaba Lava"

Тынис Лукас на строительном объекте: тут расположится Целевое учреждение интеграции. По словам министра, расположение рядом с нарвским театральным центром "Vaba Lava" мультимедийного центра, редакции ETV+ и прочих учреждений создает возможность возникновения синергии.

Министр культуры Тынис Лукас во вторник, 25 июня, находился в своем первом на посту министра визите в Ида-Вирумаа. Кульминацией сверхнапряженного дня стало посещение нарвского театрального центра "Vaba Lava", где министр дал обещание, что государство придет на помощь важному очагу культуры в приграничном городе, чтобы деятельность центра не угасла.