Государство спешит спасать нарвский театральный центр "Vaba Lava"

Министр культуры Тынис Лукас во вторник, 25 июня, находился в своем первом на посту министра визите в Ида-Вирумаа. Кульминацией сверхнапряженного дня стало посещение нарвского театрального центра "Vaba Lava", где министр дал обещание, что государство придет на помощь важному очагу культуры в приграничном городе, чтобы деятельность центра не угасла.
В нарвском театральном центре "Vaba Lava" ("VL") Тыниса Лукаса приветствовали член правления и исполнительный руководитель "Vaba Lava", бывший генпрокурор Стевен Христо Эвестус, а также руководитель нарвского театрального центра "VL" Анжелика Штыкалов, которая провела для министра экскурсию по открывшемуся в декабре прошлого года дому.