Как девчонка с Сааремаа влюбилась в Кивиыли

Говоря о Кивиылиском приключенческом центре, Ити-Янтра Метсамаа отмечает, что в нем созданы идеальные возможности для получения классных впечатлений вместе с семьей, друзьями или коллегами по работе.

Молва гласит, что в песне "Depressiivsed Eesti väikelinnad" ("Депрессивные эстонские городки") ансамбля "HU?" под депрессивным местечком подразумевается в первую очередь Кивиыли. Однако с Ханналийзой Уусма, исполняющей эту в общем отличную песню, совершенно не согласна уроженка Сааремаа Ити-Янтра Метсамаа, которая во время учебы в Вильяндиской академии культуры вполне добровольно выбрала для прохождения практики именно вышеупомянутый "депрессивный городок" и сейчас уже работает в тамошнем приключенческом центре.