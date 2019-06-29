Как девчонка с Сааремаа влюбилась в Кивиыли

Молва гласит, что в песне "Depressiivsed Eesti väikelinnad" ("Депрессивные эстонские городки") ансамбля "HU?" под депрессивным местечком подразумевается в первую очередь Кивиыли. Однако с Ханналийзой Уусма, исполняющей эту в общем отличную песню, совершенно не согласна уроженка Сааремаа Ити-Янтра Метсамаа, которая во время учебы в Вильяндиской академии культуры вполне добровольно выбрала для прохождения практики именно вышеупомянутый "депрессивный городок" и сейчас уже работает в тамошнем приключенческом центре.
Ити-Янтра Метсамаа говорит, что во время учебы по специальности "руководитель по интересам - преподаватель творчества" в Вильяндиской академии культуры Тартуского университета она знала, что обязательную двухмесячную практику, которая предстояла на четвертом году обучения, она пройдет на Сааремаа в своей родной школе.