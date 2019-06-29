Сб, 29.06.2019
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Как девчонка с Сааремаа влюбилась в Кивиыли

Говоря о Кивиылиском приключенческом центре, Ити-Янтра Метсамаа отмечает, что в нем созданы идеальные возможности для получения классных впечатлений вместе с семьей, друзьями или коллегами по работе.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Молва гласит, что в песне "Depressiivsed Eesti väikelinnad" ("Депрессивные эстонские городки") ансамбля "HU?" под депрессивным местечком подразумевается в первую очередь Кивиыли. Однако с Ханналийзой Уусма, исполняющей эту в общем отличную песню, совершенно не согласна уроженка Сааремаа Ити-Янтра Метсамаа, которая во время учебы в Вильяндиской академии культуры вполне добровольно выбрала для прохождения практики именно вышеупомянутый "депрессивный городок" и сейчас уже работает в тамошнем приключенческом центре.

Ити-Янтра Метсамаа говорит, что во время учебы по специальности "руководитель по интересам - преподаватель творчества" в Вильяндиской академии культуры Тартуского университета она знала, что обязательную двухмесячную практику, которая предстояла на четвертом году обучения, она пройдет на Сааремаа в своей родной школе.

"Эмоциональный подъем не прошел!"

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