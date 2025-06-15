ЛЕТО / ОСЕНЬ 2025 Опыт заядлых туристов: побережье Ида-Вирумаа идеально

По словам Ити-Янтры Метсамаа и Тоомаса Эриксо, двух уроженцев Сааремаа, переехавших в Ида-Вирумаа, просто пеший поход - это здорово, но поход по прямой гораздо интереснее. В походе по прямой - как в песне "Kukerpillid": валы и канавы - не преграда. В апреле они отправились в поход по прямой через всю Эстонию с юга на север, пройдя в общей сложности почти 190 километров. В качестве многолетней затеи молодые люди выбрали поход по побережью, который начался с Нарва-Йыэсуу.
- Как вы пристрастились к походам, в одиночку или вместе?
Ити-Янтра: "Житель Сааремаа всегда находится в окружении природы. Помню, что после школы я любила просто гулять по лесу, и мы с семьей тоже довольно часто ходили в походы. Вот откуда взялась эта страсть. В университете я училась на преподавателя творческой деятельности и руководителя по интересам. Также я выбрала приключенческий курс, где изучала работу с веревками и различные приключенческие виды деятельности. Когда я переехала жить в Кивиыли, я вступила в "Кайтселийт" и снова могла бывать в лесу".
Тоомас: "Мне всегда нравилось отправляться на поиски приключений и исследовать природу. Когда я повзрослел, эта страсть поугасла. Мне хотелось, конечно, пойти в поход, но идти было не с кем. Когда я встретил Ити, рвение вернулось".
Ити-Янтра: "Встреча с Тоомасом усилила мой интерес к пешим походам. Вместе можно увидеть больше".
- Как возникла идея походов по прямой?
Тоомас: "Идея поставить цель и идти к ней прямо, а не в обход по дороге, всегда казалась мне крутой. Однажды я увидел, что это можно сделать профессионально. Создатель контента на "YouTube" под названием "GeoWizard" обошел весь Уэльс, и его видео набрали миллионы просмотров".
Ити-Янтра: "Это показалось нам настолько новаторским и необычным подходом по сравнению с обычными походами, что мы сразу же ухватились за эту идею".
Тоомас: "Мне нравятся различные компьютерные игры. А эта игра происходит в реальной жизни, где есть четкие цели и правила, и ты можешь потерпеть неудачу. Кроме того, я еще в школе занимался монтажом видео, и теперь у меня есть возможность совмещать эти два моих любимых занятия".
Ити-Янтра: "Мы начали с походами по прямой прошлой весной, и нашей первой миссией стал Муху. Просто так отправиться в поход тоже здорово, но тогда все зависит от физической выносливости, хватит сил или нет. Реальных препятствий или риска, что поход сорвется из-за чего-то другого, нет.
А в походе по прямой, что бы ни встретилось на вашем пути - канава, кустарник, болото, хуторской двор, нужно через это пройти. Возникает азарт, удастся или нет. Во время похода в Эстонии было все же несколько ситуаций, когда мы думали, что вдруг сейчас линия прервется.
Нашей целью было оставаться в пределах 25 метров - таковы правила игры сообщества для похода платинового уровня. Пара неожиданностей завела нас подальше, но, к счастью, мы остались в пределах 50 метров - похода золотого уровня. Провал - это когда отклоняешься на 100 метров".
- Я смотрела на "YouTube" один из ваших зимних походов по прямой в Ляэне-Вирумаа, где вы определяли линию движения, стреляя из лука по мишени.
Тоомас: "Это было в порядке исключения. В общем планирование линии движения - самый важный процесс, чтобы сделать поход по прямой реально осуществимым. Та линия, которая у нас получилась зимой при стрельбе из лука, была неосуществима. Мы бы там замерзли насмерть".
Ити-Янтра: "Эта идея осталась нереализованной, но это был неофициальный эксперимент. На самом деле мы хотим снова попробовать пройти по этой линии в более теплое время. Все остальные походы по прямой были спланированы очень точно".
- Как это происходит?
Тоомас: "Мы берем уезд или страну на карте в картографическом приложении и смотрим, где проходит кратчайший участок от одного конца до другого, чтобы по обе стороны от линии находилась как минимум четверть этого уезда или страны. Покорять уезд или страну, пересекая полуострова, не разрешается. Затем мы попытаемся провести линию между двумя пограничными точками таким образом, чтобы она не проходила через город или через большое болото. Поход по прямой в Эстонии мы планировали в течение трех месяцев, сначала на карте, а затем отправились осматривать некоторые места. Мы стартовали с окраины Мыйзакюла и финишировали на побережье Вайнупеа. Мы были в пути девять дней".
Походы дают энергию для работы
Ити-Янтра работает координатором молодежного предпринимательства в Ида-Вируском центре предпринимательства и дает толчок созданию студенческих фирм. Параллельно она получает степень магистра андрагогики. Тоомас работает в шведской компании "Ericsson", офис которой находится, правда, в Таллинне, но большую часть времени он может работать в домашнем офисе.
После активного уик-энда в понедельник на работе приходится восстанавливаться или энергии становится больше? "Я бы сказал, что энергии больше, потому что в выходные вы отключаетесь и ваш мозг получает отдых", - считает Тоомас.
- Когда вы дома, вы проверяете электронную почту также по выходным, но в походе вы не можете этого делать. И природа заставляет вас думать иначе: походы по прямой - это вопрос выживания, а в походе по побережью вы просто наслаждаетесь, - говорит Ити-Янтра, добавляя, что в это время обо всем остальном забываешь.
Ити-Янтра: "Мы не знали, возможно ли это. Оказалось, что возможно. Даже несмотря на то, что мы отправились в путь в начале апреля, когда было довольно холодно. Но поскольку мы уже запланировали свои отпуска, мы не могли изменить время. Это был наш самый длинный поход по прямой - 187 километров - и, вероятно, достижение мирового масштаба. Мы также рассказывали об этом в передаче "Ringvaade". (Передачу от 16 апреля можно посмотреть на канале "Jupiter". - Ред.)
Тоомас: "Мы также были в новостях латвийского TV3 - раньше Эстонии мы прошлой осенью покорили Латвию".
Ити-Янтра: "От латышей мы получили много положительных отзывов".
Тоомас: "Многие местные жители говорили, что им было интересно увидеть свою страну под другим углом. Они ездят по дорогам, а мы идем прямо и видим все другим взглядом".
Ити-Янтра: "Для нас самих это тоже волнительно. Когда мы шли по Муху, мы думали, мол, непонятно, о чем это поет Иво Линна. Ну, какие тут можжевельники и пастбища? Повсюду болота и трясины, в которых можно утонуть".
- Иногда поход по прямой может и разочаровать?
Ити-Янтра: "Действительно может. Во время нашего эстонского похода мы видели так много лесосек и зарослей. Таких красивых лесов, куда хочется пойти, чтобы насладиться и расслабиться, очень мало, возможно, процентов десять".
Тоомас: "Мы также ощутили, насколько изменчива эстонская погода: один день - плюс пять, а на следующий - плюс пятнадцать. А еще шел мокрый снег, кругом была слякоть и все время дул холодный встречный северный ветер...
Мы выбрали восемь мест для лагеря и первые четыре ночи смогли переночевать в палатке. Но когда мы вымокли насквозь от снега и слякоти и Ити нужно было подлечить колено, нам пришлось несколько раз прибегнуть к посторонней помощи. К счастью, родители Ити сопровождали нас на автокараване. Важно было постоянно оставаться на запланированной линии движения. На этой линии мы также нашли место для кемпера.
У приключений тысячи подписчиков
- Технически поход по прямой не будет засчитан, если мы его не задокументируем. А раз уж мы все равно документируем, мы также монтируем видео, которые людям, возможно, будет интересно посмотреть, - объясняет Тоомас, почему он проводит так много выходных за монтажом, а не в походах.
Видео о походе по прямой в Латвии уже набрало 63000 просмотров. "Число постоянных подписчиков увеличилось до 3200, и появилось сообщество безумных фанатов. Это придает сил", - радуется Ити-Янтра.
Первые видео были на эстонском языке, но теперь Ити-Янтра и Тоомас перешли на английский, поскольку аудитория разнообразная и значительная часть подписчиков проживает в Латвии.
- Здорово, когда люди пишут, что им нравятся наши видео. Это хорошее чувство - создавать мир контента, который интересует людей, - говорит Тоомас.
В случае неприятностей родители Ити всегда придут на помощь. В остальном у нас все спланировано так, что мы можем справиться самостоятельно. Еду и воду, сменные носки и белье мы заранее завозим на все места лагерных стоянок".
- Как вы можете быть уверены, что все это никуда не денется?
Тоомас: "Хорошенько прячем. На этот раз мы даже посыпали еду кайенским перцем, чтобы отпугнуть медведей".
Ити-Янтра: "Я прочитала в интернете, что у медведей очень чувствительное обоняние, и если обложить чем-то более крепким, они не захотят к этому прикасаться. В одном месте у нас была большая плитка шоколада, от которой я не согласилась бы отказаться.
На самом деле мы очень гордимся тем, что смогли совершить поход по прямой в Эстонии в такую ужасную погоду. Мы упорно тренировались, по вечерам проходили по 10-15 километров со всем снаряжением, а также совершали поход по побережью".
Лучшие места в Ида-Вирумаа глазами островитян
Ити-Янтра и Тоомас, переехавшие с Сааремаа в Кивиыли, ценят здешнюю разнообразную природу, хотя, по их словам, природа - это последнее, что приходит на ум прибывшим из других краев в связи с Ида-Вирумаа.
- Я бы хотела сказать, что мы прошли по всем туристическим тропам в Ида-Вирумаа, но не могу. Если бы в неделе было на один день больше, мы бы и успевали больше. Сейчас большую часть времени занимают походы по прямой и походы по побережью, - признается Ити-Янтра.
Однако новоиспеченные идавирусцы путешествовали и, так сказать, по обычным походным тропам, и одной из их любимых является тропа в Айду. "Когда я впервые приехала в Ида-Вирумаа и однажды весенним днем меня привели на туристическую тропу в Айду, тамошние виды и переправы на плоту через каналы весьма впечатлили. Ни одна другая туристическая тропа в Эстонии не произвела на меня такого впечатления", - подтверждает Ити-Янтра.
- Айду очень уникален. Особенно для нас, островитян. Когда попадаешь с равнины в "горы" Айду, создается ощущение, будто находишься где-то в другой стране, - добавляет Тоомас.
Среди троп, расположенных недалеко от дома, молодой паре нравятся окрестности Ульясте - пешеходная тропа, пролегающая вдоль высокого оза и вокруг живописного озера.
- Мне также нравится Селисоо. Это тоже очень приятное место, но мы еще не были там с Тоомасом. Мои родители тоже в полном восторге от Ида-Вирумаа: они готовы бесконечно гулять по Орускому парку в Тойла и совершенно влюбились в Валасте, - говорит Ити-Янтра.
Тоомас хотел бы более подробно исследовать Алутагузеский национальный парк. Они уже видели его со смотровой вышки в Ийзаку. "Мы побывали на смотровой вышке во время организованной для наших таллиннских знакомых поездки по паркам для диск-гольфа. Таллиннцы были в полном восторге от наших парков для диск-гольфа. Это также уникальный способ пешего туризма - метание диска", - констатирует Ити-Янтра, добавляя, что парки для диск-гольфа в Ида-Вирумаа можно было бы рекламировать больше.
- Наш новый фаворит - тропа в Кохтла-Ярве, очень дружелюбная для новичков и прекрасно вписанная в парк. В Мяэтагузе есть тропа мирового класса, которая, возможно, слишком страшная для новичков. Тропа в Алутагузе в окрестностях Паннъярве прекрасна, но очень лесистая. И, конечно, наша собственная кивиылиская тропа около центра приключенческого отдыха очень классная, - перечисляет Тоомас.
По словам Ити-Янтры, все тропы великолепны. "Я даже не знаю, как их ранжировать, потому что каждая тропа предназначена для разных ситуаций и путешественников разного уровня подготовки".
- Как далеко вы продвинулись в своем походе по побережью?
Ити-Янтра: "Мы начали в сентябре с Нарва-Йыэсуу и за полгода (интервью было в середине мая. - Ред.) добрались до Вихасоо в Харьюмаа".
Тоомас: "Обычно в поход по побережью мы отправляемся по выходным, продолжая с того места, где остановились в прошлый раз. В будущем мы планируем совершать недельные походы по побережью".
Ити-Янтра: "Хотя идею походов по прямой предложил Тоомас, у меня как человека, выросшего у моря, всегда было желание пройтись по побережью. И побережье Ида-Вирумаа - это десять из десяти. Пляжи чистые, можно все время двигаться вдоль моря. В деревне Маху в Ляэне-Вирумаа препятствием оказались тростниковые заросли, и тогда нам пришлось выйти на дорогу. Поскольку для походов по побережью нет строгих правил, мы не напрягаемся и можем удалиться от моря, осматриваем деревни, заходим в магазин, общаемся с людьми".
Тоомас: "Побережье Ида-Вирумаа идеально подходит для пеших походов. Только в Силламяэ придется пойти в обход, поскольку находиться в таможенной зоне порта запрещено. Хотя "Google Maps" направили нас через таможенную зону, мы прошли через ворота для автомобилей, но какие-то тетки побежали за нами с криками: куда вы идете?"
Ити-Янтра: "Но если в Силламяэ пойти в обход, то Ида-Вирумаа очень хорош для походов по побережью. Особенно от Нарва-Йыэсуу до Силламяэ, где очень приятный песчаный пляж".
Тоомас: "К осени мы могли бы добраться до Таллинна, а через три года, глядишь, и до Литвы. Походы по прямой - это здорово, но пока я просто хочу получать наслаждение и двигаться в своем собственном темпе. В походе по прямой нужно постоянно следить за GPS и беспокоиться о том, чтобы не отклониться от линии".
Ити-Янтра: "В походах по прямой вы, скорее всего, не увидите места, которые стоит посмотреть, это больше похоже на миссию".
- Планируется ли поход по прямой и в Ида-Вирумаа?
Ити-Янтра: "Да, мы рассматриваем возможность проложить линию от пляжа Аа через Ийзаку до побережья Чудского озера. Конечная цель - охватить все уезды Эстонии, и тогда дело с концом".
- Судя по всему, вы очень азартная натура.
Ити-Янтра: "Походы по прямой не для каждого, даже мои знакомые говорят, что это полное безумие. Но я сама так не считаю. Это просто наше хобби. И, конечно, также победа над собой. Когда во время нашего похода по прямой в Эстонии температура опустилась ниже нуля и нам пришлось пересекать реку Раудна, мы подумали: это полный конец, так холодно и ветрено. И нам нужно раздеться. С психологической точки зрения требуется некоторое время, прежде чем ты сможешь заставить свое тело действовать, но потом ты справляешься, и ничего страшного не происходит.
Мы рекомендуем попробовать совершить поход по прямой, хотя бы длиной в десять километров, это на самом деле довольно круто".
Тоомас: "Эстония - хорошая страна в том смысле, что вы можете ходить по частным землям и даже разбивать там лагерь на одну ночь, если только владелец земли вас не выпроводит".
- Бывало ли так, что вас не пускали в частные владения?
Тоомас: "Нет. Например, в Латвии мы несли табличку на латвийском языке, на которой было написано, что мы делаем, и нам оказали теплый прием. Мы немного боялись, что эстонец окажется более неприветливым, но нет. Один земледелец остановил нас, когда мы шли через поля озимых культур. Но до этого мы расспросили нескольких земледельцев и узнали, что это без проблем можно делать. Мы думали, что мужчина будет сильно ругаться, но он был взволнован и поинтересовался, что мы делаем.
Мы также стараемся выглядеть как профессиональные туристы, а не как мошенники, разгуливающие по окрестностям".
Ити-Янтра: "В Латвии нас однажды тоже остановили и спросили, что мы делаем. Но как только мы показали табличку, проблем не возникло. Оказалось, что на предыдущей неделе у них произошла кража.
Но этот британец - любитель походов по прямой, который нас вдохновил, - ходит в военном снаряжении и делает свою сумку такой легкой, что может бегать. Тамошние фермеры довольно злые, на него несколько раз кричали и выгоняли с земли. Там сильное противодействие. Эстония и Латвия идеально подходят для пешего туризма".