ЛЕТО / ОСЕНЬ 2025 Опыт заядлых туристов: побережье Ида-Вирумаа идеально

- Как вы можете быть уверены, что все это никуда не денется?

Тоомас: "Хорошенько прячем. На этот раз мы даже посыпали еду кайенским перцем, чтобы отпугнуть медведей".

Ити-Янтра: "Я прочитала в интернете, что у медведей очень чувствительное обоняние, и если обложить чем-то более крепким, они не захотят к этому прикасаться. В одном месте у нас была большая плитка шоколада, от которой я не согласилась бы отказаться.

На самом деле мы очень гордимся тем, что смогли совершить поход по прямой в Эстонии в такую ужасную погоду. Мы упорно тренировались, по вечерам проходили по 10-15 километров со всем снаряжением, а также совершали поход по побережью".

Туристическая тропа на озере Ульясте. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Лучшие места в Ида-Вирумаа глазами островитян

Ити-Янтра и Тоомас, переехавшие с Сааремаа в Кивиыли, ценят здешнюю разнообразную природу, хотя, по их словам, природа - это последнее, что приходит на ум прибывшим из других краев в связи с Ида-Вирумаа.

- Я бы хотела сказать, что мы прошли по всем туристическим тропам в Ида-Вирумаа, но не могу. Если бы в неделе было на один день больше, мы бы и успевали больше. Сейчас большую часть времени занимают походы по прямой и походы по побережью, - признается Ити-Янтра.

Однако новоиспеченные идавирусцы путешествовали и, так сказать, по обычным походным тропам, и одной из их любимых является тропа в Айду. "Когда я впервые приехала в Ида-Вирумаа и однажды весенним днем меня привели на туристическую тропу в Айду, тамошние виды и переправы на плоту через каналы весьма впечатлили. Ни одна другая туристическая тропа в Эстонии не произвела на меня такого впечатления", - подтверждает Ити-Янтра.

- Айду очень уникален. Особенно для нас, островитян. Когда попадаешь с равнины в "горы" Айду, создается ощущение, будто находишься где-то в другой стране, - добавляет Тоомас.

Среди троп, расположенных недалеко от дома, молодой паре нравятся окрестности Ульясте - пешеходная тропа, пролегающая вдоль высокого оза и вокруг живописного озера.

- Мне также нравится Селисоо. Это тоже очень приятное место, но мы еще не были там с Тоомасом. Мои родители тоже в полном восторге от Ида-Вирумаа: они готовы бесконечно гулять по Орускому парку в Тойла и совершенно влюбились в Валасте, - говорит Ити-Янтра.

Тоомас хотел бы более подробно исследовать Алутагузеский национальный парк. Они уже видели его со смотровой вышки в Ийзаку. "Мы побывали на смотровой вышке во время организованной для наших таллиннских знакомых поездки по паркам для диск-гольфа. Таллиннцы были в полном восторге от наших парков для диск-гольфа. Это также уникальный способ пешего туризма - метание диска", - констатирует Ити-Янтра, добавляя, что парки для диск-гольфа в Ида-Вирумаа можно было бы рекламировать больше.

- Наш новый фаворит - тропа в Кохтла-Ярве, очень дружелюбная для новичков и прекрасно вписанная в парк. В Мяэтагузе есть тропа мирового класса, которая, возможно, слишком страшная для новичков. Тропа в Алутагузе в окрестностях Паннъярве прекрасна, но очень лесистая. И, конечно, наша собственная кивиылиская тропа около центра приключенческого отдыха очень классная, - перечисляет Тоомас.

По словам Ити-Янтры, все тропы великолепны. "Я даже не знаю, как их ранжировать, потому что каждая тропа предназначена для разных ситуаций и путешественников разного уровня подготовки".