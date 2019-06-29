Вексель повышения пенсий требует погашения

По данным Евростата, Эстония уже годами занимает в Евросоюзе "призовое" первое место по доле подверженных риску бедности пожилых людей. В позапрошлом году 47,5 процента людей 65 лет и старше жили в относительной бедности. Расходы Эстонии на пенсионную систему ниже среднего уровня в странах ОЭСР. Однако цены два года подряд росли у нас на 3,4 процента в год и в 2018 году темп роста цен был самым быстрым в еврозоне. Больше всего на него повлиял рост расходов на жилье: подорожали как электроэнергия и теплоэнергия, так и газ. То есть речь идет не о том, что у пожилых людей нет денег на поездки в теплые страны или неожиданные траты, а о трудностях при оплате самого необходимого - коммунальных услуг, еды и лекарств.