Сб, 29.06.2019
Я вообще не согласна с тем, будто обучение эстонскому языку идет тяжело. У нас все происходит замечательно Нина Алексеева, вице-мэра Кохтла-Ярве

Вексель повышения пенсий требует погашения

Хельо Пикхоф, член Рийгикогу, вице-председатель Социал-демократической партии .

ФОТО: Рийгикогу

Главная идея государственного пенсионного страхования - гарантировать человеку достаточный доход на пенсии. В Конституции тоже записано, что гражданин Эстонии имеет в старости право на помощь государства. 

По данным Евростата, Эстония уже годами занимает в Евросоюзе "призовое" первое место по доле подверженных риску бедности пожилых людей. В позапрошлом году 47,5 процента людей 65 лет и старше жили в относительной бедности. Расходы Эстонии на пенсионную систему ниже среднего уровня в странах ОЭСР. Однако цены два года подряд росли у нас на 3,4 процента в год и в 2018 году темп роста цен был самым быстрым в еврозоне. Больше всего на него повлиял рост расходов на жилье: подорожали как электроэнергия и теплоэнергия, так и газ. То есть речь идет не о том, что у пожилых людей нет денег на поездки в теплые страны или неожиданные траты, а о трудностях при оплате самого необходимого - коммунальных услуг, еды и лекарств.

В действительности деньги в госказне не закончились и экономика Эстонии растет. Растет по-прежнему: в первом квартале ВВП увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 4,5 процента, даже превысив ожидания аналитиков. Объем государственных расходов в следующем году будет примерно на полмиллиарда евро больше нынешнего. 

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