Камневед Энн Кяйсс получил достойную его благодарственную скамью

На вершине старого терриконика в шахтном парке посажены дубы и сложены каменные ограды. Гости по традиции несут туда камни из своих родных мест. Чтобы задобрить духов земли, заплатив им за тот сланец, что был изъят из недр земли и использован для человеческих нужд.

В каменном святилище горел огонь зимних праздников танца зольных гор, но огонь всеобщего праздника песни побывал тут в среду вечером впервые.

Вид в разных направлениях

Церемония огня и без того мистическая, а звуки барабана музыканта Рейго Ахвена делали атмосферу еще более особенной, и все это - чтобы поклониться собирателю камней и хозяину каменного святилища Энну Кяйссу в знак благодарности за то, что этот увлеченный камневед заинтересовал камнями и других людей.

- Наш дорогой камневед, большая часть известности зимнего праздника танца зольных гор - твоя заслуга, ты обеспечил большую часть его ритуалов. Поэтому ты заслужил свою именную скамью, - сказала ида-вирумааский куратор праздника песни и танца Эрика Кылло.

- Посадите меня? - посмеивался получатель подарка, когда со скамьи спало покрывало.

- Это настоящая скамья камневеда, сделанная из добытых в наших краях больших роскошных кусков известняка и красивых массивных досок. Она тебя достойна, - находит Кылло, благодарная также Роберту Карпелину, подарившему эти камни. Автор скамьи - Мати Моозель.

Скамейка двухсторонняя, сидя на ней можно смотреть в разных направлениях. "Ведь Энн - человек широких взглядов, - объяснила Кылло. - Здесь в голову могут прийти еще хорошие мысли, что бы сделать. Энн вообще не идавирумаасец, он из Тартумаа, но так тут обжился, что только здесь к нему приходят хорошие идеи. Я права?"

Эрика Кылло. Матти Кямяря / Põhjarannik ЭРИКА КЫЛЛО: Это настоящая скамья камневеда, сделанная из добытых в наших краях больших роскошных кусков известняка и красивых массивных досок.

- Да, интересно, что Тарту называют городом хороших мыслей, однако еще более хорошие приходят здесь, в каменном святилище, - добавил проводивший благодарственную церемонию Ааре Реббан.

Энн Кяйсс с этим согласился. "Это так. Честно говоря, я здесь потому и задержался, что, во-первых, тут фантастическая природа, во-вторых, вокруг меня всегда была фантастическая компания и, в-третьих, тут возможно делать всякие вещи с чудинкой".

Без вещей с чудинкой не обошлось и при открытии благодарственной скамьи: Кяйсс угощал вишней - и это имело к тому же второй смысл.

- Прошу выплевывать вишневые косточки в месте, где можно будет потом насыпать землю. Мне очень понравился тойлаский яблоневый сад (в предыдущий День восстановления независимости Эстонской Республики в Тойла заложили сад цветов из ста декоративных яблонь. - Ред.). Хочется, чтобы весной тут, в каменном святилище, появился вишневый сад. Так что следующий проект таков: создадим тут вишневое святилище!

Когда дети выполнили просьбу камневеда и выплюнули вишневые косточки в надлежащее место, им дали новое задание: выкопать из песка драгоценные камни. А огонь праздника песни еще долго грел каменное святилище и его хозяина, поскольку от факела зажгли костер.

Самый особенный путь

В среду в Кохтла-Нымме чествовали и других людей: огонь приветствовал у благодарственной скамьи любимого танцевального руководителя Урве Кильк.