Камневед Энн Кяйсс получил достойную его благодарственную скамью

Огонь праздника песни на своем пути по Ида-Вирумаа останавливался возле многих уже существующих памятных и благодарственных скамеек, установленных в честь деятелей культуры, а также стал свидетелем открытия одной новой: гид-натуралист Энн Кяйсс может теперь давать отдых ногам и предаваться хорошим мыслям в своем каменном королевстве в Кохтла-Нымме.
На вершине старого терриконика в шахтном парке посажены дубы и сложены каменные ограды. Гости по традиции несут туда камни из своих родных мест. Чтобы задобрить духов земли, заплатив им за тот сланец, что был изъят из недр земли и использован для человеческих нужд.
В каменном святилище горел огонь зимних праздников танца зольных гор, но огонь всеобщего праздника песни побывал тут в среду вечером впервые.
Вид в разных направлениях
Церемония огня и без того мистическая, а звуки барабана музыканта Рейго Ахвена делали атмосферу еще более особенной, и все это - чтобы поклониться собирателю камней и хозяину каменного святилища Энну Кяйссу в знак благодарности за то, что этот увлеченный камневед заинтересовал камнями и других людей.
- Наш дорогой камневед, большая часть известности зимнего праздника танца зольных гор - твоя заслуга, ты обеспечил большую часть его ритуалов. Поэтому ты заслужил свою именную скамью, - сказала ида-вирумааский куратор праздника песни и танца Эрика Кылло.
- Посадите меня? - посмеивался получатель подарка, когда со скамьи спало покрывало.
- Это настоящая скамья камневеда, сделанная из добытых в наших краях больших роскошных кусков известняка и красивых массивных досок. Она тебя достойна, - находит Кылло, благодарная также Роберту Карпелину, подарившему эти камни. Автор скамьи - Мати Моозель.
Скамейка двухсторонняя, сидя на ней можно смотреть в разных направлениях. "Ведь Энн - человек широких взглядов, - объяснила Кылло. - Здесь в голову могут прийти еще хорошие мысли, что бы сделать. Энн вообще не идавирумаасец, он из Тартумаа, но так тут обжился, что только здесь к нему приходят хорошие идеи. Я права?"
Эрика Кылло.
Матти Кямяря / Põhjarannik
ЭРИКА КЫЛЛО:
Это настоящая скамья камневеда, сделанная из добытых в наших краях больших роскошных кусков известняка и красивых массивных досок.
- Да, интересно, что Тарту называют городом хороших мыслей, однако еще более хорошие приходят здесь, в каменном святилище, - добавил проводивший благодарственную церемонию Ааре Реббан.
Энн Кяйсс с этим согласился. "Это так. Честно говоря, я здесь потому и задержался, что, во-первых, тут фантастическая природа, во-вторых, вокруг меня всегда была фантастическая компания и, в-третьих, тут возможно делать всякие вещи с чудинкой".
Без вещей с чудинкой не обошлось и при открытии благодарственной скамьи: Кяйсс угощал вишней - и это имело к тому же второй смысл.
- Прошу выплевывать вишневые косточки в месте, где можно будет потом насыпать землю. Мне очень понравился тойлаский яблоневый сад (в предыдущий День восстановления независимости Эстонской Республики в Тойла заложили сад цветов из ста декоративных яблонь. - Ред.). Хочется, чтобы весной тут, в каменном святилище, появился вишневый сад. Так что следующий проект таков: создадим тут вишневое святилище!
Когда дети выполнили просьбу камневеда и выплюнули вишневые косточки в надлежащее место, им дали новое задание: выкопать из песка драгоценные камни. А огонь праздника песни еще долго грел каменное святилище и его хозяина, поскольку от факела зажгли костер.
Самый особенный путь
В среду в Кохтла-Нымме чествовали и других людей: огонь приветствовал у благодарственной скамьи любимого танцевального руководителя Урве Кильк.
Путь огня по шахте-музею оказался самым особенным в Эстонии: сначала он спустился под землю, где был исполнен шахтерский каэраяан, а потом поднялся на вершину терриконика. По тому же пути двигались участники зимнего праздника танца зольных гор, когда эти уникальные праздники еще проводились. А летнее гулянье с ансамблем "Untsakad" устроили все же на ровной земле.