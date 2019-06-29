ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ: Огонь Праздника песни

Повсюду, куда прибывал этот факел, исполнялись танцы, звучали песни, а также произносились речи - торжественные и попроще. Предшествующее празднику песни и танца странствие праздничного огня по уездам Эстонии подобно объединяющему всю страну подготовительному действу перед совместным церемониалом, каковым является проводимый раз в пять лет праздник песни и танца в Таллинне, свою долю которого получает определенным образом большая часть народа. Когда факел в важный момент зажигает большой праздничный огонь на таллиннском Певческом поле, то он зажигает также общее пламя в сердцах всех тех, для кого здешние культура, жизненный уклад и предания что-то значат. И праздник может начинаться!