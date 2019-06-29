ПЕРЕДОВИЦА: Политическая неудовлетворенность

Вторым крупным оплотом нестабильности является, конечно, Йыхви, где яростная политическая борьба ведется уже с 2005 года, когда на арену вышел местный олигарх Николай Осипенко. Несколько лет были спокойными - это когда тогдашний волостной старейшина Тауно Выхмар смог держать ситуацию под контролем. Но в конце концов и тут рассорились друг с другом, поскольку Выхмара заподозрили в тайном сговоре с Осипенко. Оскорбленный Выхмар ушел во главу Алутагузеской волости, а после него осталось довольно неустойчивое положение, когда выражения недоверия превратились уже в рутину.

Надеялись, что ситуацию успокоят выборы 2017 года, но, похоже, что настолько нестабильного состава волостного собрания, как сейчас, в Йыхви еще не бывало. В Йыхвиском волостном собрании возник некий постоянный синдром неудовлетворенности. Когда оппозиция недовольна коалицией - или наоборот, - то тут все ясно. Однако вот уже который раз мы наблюдаем ситуацию, когда напряжения возникают внутри самой коалиции. Если год назад тогдашний властный союз решил заменить волостного старейшину Наумкина, то нынешняя власть решила выбросить за борт помощника волостного старейшины Викторию Цвентарную.

Если посмотреть на результаты голосования, то может показаться, будто йыхвиский властный союз надежен и непоколебим. Однако и в нем есть неудовлетворенность, которая, может, и скрыта, но все же сеет нервозность среди находящихся у власти. И тому есть причина, ведь перевес по сравнению с оппозицией далеко не сверхубедительный.