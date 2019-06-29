ОПРОС: Беспокоит ли вас постоянная борьба за власть в Йыхви?

Одним из оплотов нестабильности в Ида-Вирумаа является Йыхви, где яростная политическая борьба ведется уже с 2005 года
Криссу КОНОПЛИЦКИ:
- Это, наверное, беспокоит всю Эстонию. Я как новоиспеченная йыхвиска каждый раз, возвращаясь в родную южную Эстонию, слышу вопросы: что у вас там в Йыхви такое творится? Постоянная борьба за власть - именно этим Йыхви сейчас известен в остальной Эстонии.
Александр ТРЕЙЕР:
- Разумеется, тревожит, что люди меняются каждые полгода-год. За это время они не успевают ввести себя в курс истинного положения дел и проблем и поэтому принимают непродуманные решения, от которых общине нередко никакой пользы.
Элери ПЕЭДО:
- Я не была в Йыхви около года, да и сейчас уделяю все свое время семье. Так что я не в курсе происходящего во власти, поскольку моей жизни это сейчас совершенно не касается.
Вайке КИЙК:
- У простых людей свои заботы, и они далеки от происходящего во власти. Если коммунальное хозяйство работает, а зарплата кормит, то эти дрязги интереса не представляют. Но мне как жителю, конечно, немного стыдно, что мой край обретает известность именно таким образом.
Энно КОНСА:
- Очень беспокоит то, что постоянно происходит то же самое, что в басне Крылова о лебеде, щуке и раке. Создается впечатление, что все думают в первую очередь о собственной выгоде, а проблемы Йыхви и йыхвисцев руководству волости на самом деле безразличны.