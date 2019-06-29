Сб, 29.06.2019
Мне жаль следующего волостного старейшину, которому придется расхлебывать кашу, заваренную Мартином Репинским, - пустая казна, раскол в обществе. Кайдо Коога, присяжный адвокат

ОПРОС: Беспокоит ли вас постоянная борьба за власть в Йыхви?

Йыхвиская ратуша.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Одним из оплотов нестабильности в Ида-Вирумаа является Йыхви, где яростная политическая борьба ведется уже с 2005 года

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Криссу КОНОПЛИЦКИ:

- Это, наверное, беспокоит всю Эстонию. Я как новоиспеченная йыхвиска каждый раз, возвращаясь в родную южную Эстонию, слышу вопросы: что у вас там в Йыхви такое творится? Постоянная борьба за власть - именно этим Йыхви сейчас известен в остальной Эстонии.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Александр ТРЕЙЕР:

- Разумеется, тревожит, что люди меняются каждые полгода-год. За это время они не успевают ввести себя в курс истинного положения дел и проблем и поэтому принимают непродуманные решения, от которых общине нередко никакой пользы.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Элери ПЕЭДО:

- Я не была в Йыхви около года, да и сейчас уделяю все свое время семье. Так что я не в курсе происходящего во власти, поскольку моей жизни это сейчас совершенно не касается.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Вайке КИЙК:

- У простых людей свои заботы, и они далеки от происходящего во власти. Если коммунальное хозяйство работает, а зарплата кормит, то эти дрязги интереса не представляют. Но мне как жителю, конечно, немного стыдно, что мой край обретает известность именно таким образом.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Энно КОНСА:

- Очень беспокоит то, что постоянно происходит то же самое, что в басне Крылова о лебеде, щуке и раке. Создается впечатление, что все думают в первую очередь о собственной выгоде, а проблемы Йыхви и йыхвисцев руководству волости на самом деле безразличны.

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