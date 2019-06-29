ОПРОС: Беспокоит ли вас постоянная борьба за власть в Йыхви?

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Криссу КОНОПЛИЦКИ: - Это, наверное, беспокоит всю Эстонию. Я как новоиспеченная йыхвиска каждый раз, возвращаясь в родную южную Эстонию, слышу вопросы: что у вас там в Йыхви такое творится? Постоянная борьба за власть - именно этим Йыхви сейчас известен в остальной Эстонии.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Александр ТРЕЙЕР: - Разумеется, тревожит, что люди меняются каждые полгода-год. За это время они не успевают ввести себя в курс истинного положения дел и проблем и поэтому принимают непродуманные решения, от которых общине нередко никакой пользы.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Элери ПЕЭДО: - Я не была в Йыхви около года, да и сейчас уделяю все свое время семье. Так что я не в курсе происходящего во власти, поскольку моей жизни это сейчас совершенно не касается.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Вайке КИЙК: - У простых людей свои заботы, и они далеки от происходящего во власти. Если коммунальное хозяйство работает, а зарплата кормит, то эти дрязги интереса не представляют. Но мне как жителю, конечно, немного стыдно, что мой край обретает известность именно таким образом.