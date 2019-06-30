Не позволяй дешевеющему алкоголю формировать твою жизнь

Мы хотим, чтобы лето было таким, чтобы все мы дожили и до осени. Чтобы торжества, окончание школы и яанов костер не сопровождались чрезмерным возлиянием. К сожалению, мы вынуждены принимать как факт то, что связанные с алкоголем несчастья в жаркие летние дни унесут жизни некоторых людей, и нынешней осени они уже не увидят. Несчастья на воде, аварии, тяжкие травмы будут происходить вновь. Однако важно помнить, что все они предотвратимы.
Если с какого-то момента спиртное в магазине рядом с твоим домом подешевеет, не позволяй аргументам дешевизны и доступности алкоголя формировать свою жизнь. Прими решение в пользу собственного здоровья и благополучия. Убеди также своих близких и свою компанию принимать полезные для здоровья решения, чтобы лето запомнилось позитивно, а не туманно.
Мы призываем всех людей Эстонии делать разумный выбор. Глупый выбор не приводит к позитивному результату. Если твой друг или даже враг совершает роковой шаг, то стань сегодня ты голосом разума. Не пускай употребившего алкоголь человека за руль! Не пускай пьяного человека плавать! Вмешайся, если увидишь, как кого-то принуждают употребить алкоголь! Будь примером для людей помоложе, которые на тебя смотрят!