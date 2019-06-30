Не позволяй дешевеющему алкоголю формировать твою жизнь

Мы хотим, чтобы лето было таким, чтобы все мы дожили и до осени. Чтобы торжества, окончание школы и яанов костер не сопровождались чрезмерным возлиянием. К сожалению, мы вынуждены принимать как факт то, что связанные с алкоголем несчастья в жаркие летние дни унесут жизни некоторых людей, и нынешней осени они уже не увидят. Несчастья на воде, аварии, тяжкие травмы будут происходить вновь. Однако важно помнить, что все они предотвратимы.