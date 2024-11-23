ПЕРЕДОВИЦА От мошенников спасает недоверчивость

В Эстонии в прошлом году из-за телефонных мошенничеств 524 человека лишились в общем около трех миллионов евро. В этом году пострадавших оказалось уже 270 человек и общий улов мошенников на сегодня составил полтора миллиона евро.

Раскрывать телефонные мошенничества и ловить преступников сложно потому, что колл-центры, откуда делаются эти звонки, расположены в разных странах, а готовность этих стран к международному сотрудничества различается. Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс сказал на этой неделе в Рийгикогу, что, несмотря на все трудности, при сотрудничестве между государствами достигнуты также определенные успехи и в разных странах закрыто много колл-центров. Но поскольку речь идет об очень прибыльном виде преступлений, то их открывают вновь и вновь.

Эстонская полиция добилась успехов, за что удостоилась инновационной награды Европола за 2024 год в категории операций за проведение международной кибероперации PhishOFF. В ходе этой операции полицейские учреждения Евросоюза закрыли 227 веб-страниц, откуда совершались кибератаки с целью выуживания данных, и в 17 странах было арестовано 37 преступников.

Эстонская полиция поймала также львиную долю тех преступников, которых международные жулики вербовали на месте в Эстонии. То есть речь идет главным образом о курьерах, перевозивших деньги жертв. В сегодняшнем "Северном побережье" вы можете прочитать о том, как мошенники адаптируются в меняющейся ситуации.

Однако лучшее лекарство от мошенничеств - это все-таки собственная сознательность людей и желание защитить себя и свое имущество. Единственный способ - это всегда оставаться скептичным, когда кто-то звонит вам с какой-нибудь легендой, сквозь которую проглядывает интерес к вашим деньгам и счетам.