Полиция ищет Каю, пропавшую в Йыхви

Об исчезновении женщины, проживающей в волости Раквере, сообщил в пятницу в 23.30 ее спутник жизни, с которым женщина в пятницу днем находилась в Йыхви. Последний раз он ее видел в 13.15, после чего они разошлись по своим делам, но договорились встретиться в 14.00. В обговоренное место Кая не пришла.

Нет ее и дома в волости Раквере. Телефона у женщины при себе нет.

Полицейские пообщались со знакомыми женщины, к которым Кая могла пойти, проверили места, где она могла находиться. Сейчас полиция просматривает записи городских камер. На данный момент установлено, что в 13.20 она была у магазина "Selver" в Йыхви на Нарвском шоссе.

Телосложение у разыскиваемой среднее, рост 155 см, у женщины иногда возникают проблемы со слухом. На ней была темная кофта с оранжевыми полосками и длинная сиренево-синяя юбка. У нее темно-каштановые волосы, которые могут быть убраны в пучок. При себе у нее был черный рюкзак.

Женщина может находиться в Йыхви или Раквере, но не исключено, что она поехала куда-нибудь еще.