Вт, 2.07.2019
Все же дела в самоуправлении не должны делаться так, что топну ногой, надену корону и буду решать на свое усмотрение, кто останется, а кто нет. Уволенная в один день бывший завуч детсада "Sipsik" Ольга Эдовальд, которой Йыхвиская волость выплатила возмещение в размере пяти месячных зарплат

Государство вложит в ида-вирускую систему социальной защиты два миллиона

В государстве со стареющим и сокращающимся населением социальная защита требует все большего внимания.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Государство предлагает ида-вируским городам и волостям отдельную программу, чтобы оказываемые здесь социальные услуги вышли на более хороший уровень. Наряду с консультированием к программе прилагается кошелек с двумя миллионами евро.

Министерство социальных дел собрало перед Яановым днем самоуправленческих руководителей и социальных работников Ида-Вирумаа на обсуждение, чтобы протестировать их интерес к пилотной программе, которая помогла бы развивать необходимые именно этому уезду услуги социальной защиты.

Вице-канцлер Министерства социальных дел Райт Куузе отметил, что государство в целом тратит на социальную защиту меньше, чем тратится в среднем в странах Евросоюза и ОЭСР. Открывающаяся же в местных самоуправлениях картина еще более печальная. 

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