Государство вложит в ида-вирускую систему социальной защиты два миллиона

Государство предлагает ида-вируским городам и волостям отдельную программу, чтобы оказываемые здесь социальные услуги вышли на более хороший уровень. Наряду с консультированием к программе прилагается кошелек с двумя миллионами евро.
Министерство социальных дел собрало перед Яановым днем самоуправленческих руководителей и социальных работников Ида-Вирумаа на обсуждение, чтобы протестировать их интерес к пилотной программе, которая помогла бы развивать необходимые именно этому уезду услуги социальной защиты.