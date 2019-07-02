Государство вложит в ида-вирускую систему социальной защиты два миллиона

Министерство социальных дел собрало перед Яановым днем самоуправленческих руководителей и социальных работников Ида-Вирумаа на обсуждение, чтобы протестировать их интерес к пилотной программе, которая помогла бы развивать необходимые именно этому уезду услуги социальной защиты.

Вице-канцлер Министерства социальных дел Райт Куузе отметил, что государство в целом тратит на социальную защиту меньше, чем тратится в среднем в странах Евросоюза и ОЭСР. Открывающаяся же в местных самоуправлениях картина еще более печальная.