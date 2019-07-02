Правительство не почивает на лаврах, да и не планирует

Государство не забывает и занимается Ида-Вирумаа. Объем крупнейших инвестиций всех министерств, сделанных в Ида-Вирумаа в период 2016-2019 годов, составляет около 200 миллионов евро. Но рассмотрим их подробнее.

Из суммы инвестиций в сферу образования в Ида-Вирумаа направили около 40 миллионов евро. Из них 38 миллионов евро - на реорганизацию сети школ. В строительные работы в Йыхвиской основной школе инвестировали 7,12 миллиона евро, на строительство государственной гимназии в Кохтла-Ярве выделили 6,6 миллиона евро. В строительство и оснащение учебного здания основного звена нарвской Кесклиннаской гимназии инвестировано 5,8 миллиона евро, в строительные работы в Кесклиннаской основной школе Кохтла-Ярве - 5,8 миллиона евро, в строительство нового здания силламяэской Ваналиннской школы - 4,4 миллиона евро. Реконструкция Йыхвиской русской основной школы обошлась в 3,4 миллиона евро, строительство учебного здания основного звена Нарвской эстонской гимназии - в 2,6 миллиона евро и реконструкция крыла основного звена Азериской школы - в 1,9 миллиона евро.