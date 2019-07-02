Правительство не почивает на лаврах, да и не планирует

Передовица "Северного побережья" от 20 июня дает критическую оценку деятельности политиков в Ида-Вирумаа. Если в преддверии выборов обещали отстаивать интересы региона, то теперь все обещавшие якобы пропали. Чувствую, что здесь нужно вставить пару слов. Определенно нельзя утверждать, что для решения проблем Ида-Вирумаа ничего не сделано и говорятся только пустые слова.
Государство не забывает и занимается Ида-Вирумаа. Объем крупнейших инвестиций всех министерств, сделанных в Ида-Вирумаа в период 2016-2019 годов, составляет около 200 миллионов евро. Но рассмотрим их подробнее.