Искусственное дыхание сланцевой энергетике и Ида-Вирумаа

Очередной большой шаг сланцевой энергетики в направлении к вечности, судя по всем предпосылкам, не приведет к волнениям и не поколеблет безопасность Эстонии. Однако нанесет ощутимый удар по не успевшему еще оправиться после предыдущих подобных шагов Ида-Вирумаа, а также негативно отразится на экономике и госбюджете Эстонии.
О том, что лишними окажутся около тысячи шахтеров и 300 энергетиков, часто говорилось в последние недели как о какой-то неслыханной неожиданности. На самом же деле рабочие места в сланцевой энергетике сокращают уже пару десятилетий.