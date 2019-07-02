Искусственное дыхание сланцевой энергетике и Ида-Вирумаа

О том, что лишними окажутся около тысячи шахтеров и 300 энергетиков, часто говорилось в последние недели как о какой-то неслыханной неожиданности. На самом же деле рабочие места в сланцевой энергетике сокращают уже пару десятилетий.

Наиболее бурно это происходило в начале века, когда под руководством тогдашнего главы "Eesti Põlevkivi" Мати Йостова за пару лет на шахтах исчезло около трех тысяч рабочих мест. Несколько шахт закрылись, однако производство стало в результате более эффективным, рост себестоимости сланцедобычи затормозился на многие годы. Это, в свою очередь, позволило сбавить обороты росту цены на электроэнергию, регулируемой в то время государством. Выиграли эстонские потребители и экономика.