Вт, 2.07.2019
Все же дела в самоуправлении не должны делаться так, что топну ногой, надену корону и буду решать на свое усмотрение, кто останется, а кто нет. Уволенная в один день бывший завуч детсада "Sipsik" Ольга Эдовальд, которой Йыхвиская волость выплатила возмещение в размере пяти месячных зарплат

Искусственное дыхание сланцевой энергетике и Ида-Вирумаа

Как для Ида-Вирумаа, так и для всей Эстонии было бы разумнее отказаться от сланцевой энергетики плавно, шаг за шагом, а не рубить с плеча.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Очередной большой шаг сланцевой энергетики в направлении к вечности, судя по всем предпосылкам, не приведет к волнениям и не поколеблет безопасность Эстонии. Однако нанесет ощутимый удар по не успевшему еще оправиться после предыдущих подобных шагов Ида-Вирумаа, а также негативно отразится на экономике и госбюджете Эстонии.

О том, что лишними окажутся около тысячи шахтеров и 300 энергетиков, часто говорилось в последние недели как о какой-то неслыханной неожиданности. На самом же деле рабочие места в сланцевой энергетике сокращают уже пару десятилетий. 

Наиболее бурно это происходило в начале века, когда под руководством тогдашнего главы "Eesti Põlevkivi" Мати Йостова за пару лет на шахтах исчезло около трех тысяч рабочих мест. Несколько шахт закрылись, однако производство стало в результате более эффективным, рост себестоимости сланцедобычи затормозился на многие годы. Это, в свою очередь, позволило сбавить обороты росту цены на электроэнергию, регулируемой в то время государством. Выиграли эстонские потребители и экономика.

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