ПЕРЕДОВИЦА: Крепость задним умом

Мы ведь и сейчас не знаем, каким будет истинное влияние решения правительства. Некоторые специалисты говорят, что теперь уже поздно поворачивать назад: люди привыкли ездить за покупками в Латвию и привозить оттуда вдобавок к спиртному и другие более дешевые товары.

В то же время смехотворна та доля, на которую уменьшится цена алкоголя в результате снижение акциза. Тем не менее торговцы уже поспешили заявить, что начнут снижать цены на спиртное уже с этой недели. Однако на самом деле в возникновении приграничной торговли есть вина и эстонских продавцов, поскольку, по правде говоря, нужно говорить и о том, что цены на алкоголь в Эстонии подскочили до небес не столько из-за акцизов, сколько из-за жадности торговцев. Они просто использовали повышение акциза в качестве предлога для резкого взвинчивания цен. И, наверное, они тоже не слишком рады ведущейся сейчас приграничной торговле.