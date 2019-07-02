ПЕРЕДОВИЦА: Крепость задним умом

С этой недели акциз на алкоголь в Эстонии снизился на 25 процентов. Правительство Юри Ратаса сделало этот шаг, сославшись на ошибки предыдущего правительства, которое также возглавлял Ратас. Правительство Центристской партии, соцдемов и "Isamaa", придя к власти, в 2017 году резко повысило акциз на алкоголь, что активизировало приграничную торговлю с Латвией и вывело из Эстонии по разным подсчетам десятки, если не сотни миллионов евро налогов. Предыдущее правительство Юри Ратаса подвергалось довольно сильной критике из-за приграничного ралли в Латвии, однако делало вид, что проблемы нет.
Мы ведь и сейчас не знаем, каким будет истинное влияние решения правительства. Некоторые специалисты говорят, что теперь уже поздно поворачивать назад: люди привыкли ездить за покупками в Латвию и привозить оттуда вдобавок к спиртному и другие более дешевые товары.
В то же время смехотворна та доля, на которую уменьшится цена алкоголя в результате снижение акциза. Тем не менее торговцы уже поспешили заявить, что начнут снижать цены на спиртное уже с этой недели. Однако на самом деле в возникновении приграничной торговли есть вина и эстонских продавцов, поскольку, по правде говоря, нужно говорить и о том, что цены на алкоголь в Эстонии подскочили до небес не столько из-за акцизов, сколько из-за жадности торговцев. Они просто использовали повышение акциза в качестве предлога для резкого взвинчивания цен. И, наверное, они тоже не слишком рады ведущейся сейчас приграничной торговле.
Понятно, что алкоголь не должен быть легкодоступным и дешевым товаром. Однако государствам при проведении своей налоговой политики приходится следить за тем, что происходит у соседей, и так было всегда. Особенно в нашей ситуации, ведь мы находимся в одном экономическом пространстве с нашими северными и южными соседями. Однако в данном случае крепость задним умом может и не помочь, тем более что и латыши успели быстро отреагировать на снижение акциза в Эстонии и понизили свои акцизы.