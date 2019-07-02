Йыхвиский виадук в ходе работ вспузырился

"Проблема в том, что гидроизоляционный слой под влиянием температуры воздуха отходит и начинает пузыриться", - рассказал проектный руководитель идаского отдела дорожного обслуживания Департамента шоссейных дорог (ДШД) Эркки Микенберг. По его словам, теперь поврежденные места нужно вскрыть и установить в них гидроизоляцию заново. "Это в основном влияние жаркой погоды, и такое случалось и в других местах, не только в Йыхви. Впервые мы столкнулись с подобным в прошлом году", - отметил Микенберг.

По его словам, обнаружившаяся проблема с изоляцией не сделает работы по ремонту виадука значительно дороже и у ДШД на такие случаи всегда предусмотрен запас. "Стоимость тендера вместе с налогом с оборота составила 244000 евро, и эти дополнительные работы уложатся в эту сумму", - сказал Микенберг.

Построенный в 2012 году новый йыхвиский виадук уже не раз бывал в ремонте. В этом году цель - заменить деформировавшееся асфальтовое покрытие.