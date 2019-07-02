Йыхвиский виадук в ходе работ вспузырился

Работы по обновлению асфальта на йыхвиском виадуке затянулись, поскольку из-за жары пострадала гидроизоляция.
"Проблема в том, что гидроизоляционный слой под влиянием температуры воздуха отходит и начинает пузыриться", - рассказал проектный руководитель идаского отдела дорожного обслуживания Департамента шоссейных дорог (ДШД) Эркки Микенберг. По его словам, теперь поврежденные места нужно вскрыть и установить в них гидроизоляцию заново. "Это в основном влияние жаркой погоды, и такое случалось и в других местах, не только в Йыхви. Впервые мы столкнулись с подобным в прошлом году", - отметил Микенберг.
По его словам, обнаружившаяся проблема с изоляцией не сделает работы по ремонту виадука значительно дороже и у ДШД на такие случаи всегда предусмотрен запас. "Стоимость тендера вместе с налогом с оборота составила 244000 евро, и эти дополнительные работы уложатся в эту сумму", - сказал Микенберг.
Построенный в 2012 году новый йыхвиский виадук уже не раз бывал в ремонте. В этом году цель - заменить деформировавшееся асфальтовое покрытие.
Департамент шоссейных дорог считает причиной деформации необычайно интенсивное движение. В сутки по йыхвискому виадуку проезжают более 17000 автомобилей. "Только один процент из них - грузовые, а это значит, что зимой там проезжает в сутки 16000 машин с шипованными шинами, из-за чего асфальт изнашивается. В конце концов колеи стали там настолько глубокими, что сейчас обновляют верхний слой асфальта. Во время строительства виадука в инструкциях не было предусмотрено требование к износостойкости асфальта. Теперь это требование внесено, и мы надеемся, что покрытие прослужит дольше", - сказал ранее "Северному побережью" руководитель идаского отдела дорожного обслуживания ДШД Анти Палми.