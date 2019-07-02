Йыхвиский центр здоровья будет готов к осени

В Йыхви реконструируют, превращая в современный центр здоровья первичного уровня, бывшую пристройку к детской больнице по улице Яама, 34b, возведенную в 1980-х годах для нужд физиотерапии. В последнее время в ней располагалась больничная кухня и осуществлялись связанные с наркоманами проекты: замещающее метадоновое лечение, а также центр лечения и реабилитации подростков.

Перестройку здания начали в декабре прошлого года. В договоре сроком готовности центра здоровья указан август этого года, однако строительная фирма получила продление срока до конца октября. В этом случае арендаторы центра здоровья успеют въехать в здание в нынешнем году. "Хочется, чтобы с 1 января работа шла уже вовсю", - сказала создатель центра здоровья, член правления ТОО "Corrigo" Тийу Сепп.