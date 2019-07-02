Вт, 2.07.2019
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Йыхвиский центр здоровья будет готов к осени

Венок спустили с крыши галереи, соединяющей главное здание с центром здоровья, создатель центра здоровья Тийу Сепп и семейный врач Реэт Тооминг, выбранная в 2016 году врачом года Эстонии.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Строители в прошлую пятницу сделали передышку, чтобы отметить праздник стропил, а также ознакомить семейных врачей и медсестер с их будущими рабочими помещениями.

В Йыхви реконструируют, превращая в современный центр здоровья первичного уровня, бывшую пристройку к детской больнице по улице Яама, 34b, возведенную в 1980-х годах для нужд физиотерапии. В последнее время в ней располагалась больничная кухня и осуществлялись связанные с наркоманами проекты: замещающее метадоновое лечение, а также центр лечения и реабилитации подростков.

Перестройку здания начали в декабре прошлого года. В договоре сроком готовности центра здоровья указан август этого года, однако строительная фирма получила продление срока до конца октября. В этом случае арендаторы центра здоровья успеют въехать в здание в нынешнем году. "Хочется, чтобы с 1 января работа шла уже вовсю", - сказала создатель центра здоровья, член правления ТОО "Corrigo" Тийу Сепп. 

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