Йыхвиский центр здоровья будет готов к осени

Строители в прошлую пятницу сделали передышку, чтобы отметить праздник стропил, а также ознакомить семейных врачей и медсестер с их будущими рабочими помещениями.
В Йыхви реконструируют, превращая в современный центр здоровья первичного уровня, бывшую пристройку к детской больнице по улице Яама, 34b, возведенную в 1980-х годах для нужд физиотерапии. В последнее время в ней располагалась больничная кухня и осуществлялись связанные с наркоманами проекты: замещающее метадоновое лечение, а также центр лечения и реабилитации подростков.