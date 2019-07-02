Пропавшая в Йыхви 61-летняя Кая найдена живой в Кунда

Внимательный прохожий заметил Каю в Кунда и сообщил об этом полиции, сообщил BNS в понедельник вечером пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны. После проверки состоянии здоровья женщины ее доставят домой.

Об исчезновении женщины, проживающей в волости Раквере, сообщил в 23.30 в пятницу ее спутник жизни, с которым женщина находилась в пятницу в Йыхви. Последний раз он ее видел в тот же день в 13.15, после чего каждый из них пошел по своим делам.