Вт, 2.07.2019
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Пропавшая в Йыхви 61-летняя Кая найдена живой в Кунда

61-летняя Кая пропала в Йыхви в пятницу после полудня.

ФОТО: Частный архив

61-летнюю Каю, пропавшую в пятницу в Йыхви, нашли живой в городе Кунда.

Внимательный прохожий заметил Каю в Кунда и сообщил об этом полиции, сообщил BNS в понедельник вечером пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны. После проверки состоянии здоровья женщины ее доставят домой.

Об исчезновении женщины, проживающей в волости Раквере, сообщил в 23.30 в пятницу ее спутник жизни, с которым женщина находилась в пятницу в Йыхви. Последний раз он ее видел в тот же день в 13.15, после чего каждый из них пошел по своим делам.

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